Ιωάννα Κωνσταντινίδου: Πέρασα εξαιρετικά δύσκολα στην παιδική μου ηλικία, είχα κακοποίηση επαναλαμβανόμενη

Για την κακοποίηση που υπέστη σε πολύ τρυφερή ηλικία, από δυο άτομα του κοντινού της περιβάλλοντος, μίλησε από καρδιάς η Ιωάννα Κωνσταντινίδου όταν την υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τη νύχτα της Τρίτης (25-11-2025), στο πλατό της εκπομπής “The 2night Show” στον ΑΝΤ1.

“Πέρασα εξαιρετικά δύσκολα στην παιδική μου ηλικία. Είχα κακοποίηση και ήταν στην ηλικία των 7 έως 10 χρονών. Ήταν επαναλαμβανόμενη, σαφώς μεγαλύτερος μου ο ένας, δύο ήταν αλλά ο ένας γείτονας και είχε πρόσβαση σε μένα” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η ψυχολόγος, Ιωάννα Κωνσταντινίδου στο “The 2night Show”.

“Δεν ήταν δύσκολο να έχει πρόσβαση γιατί ήμουν κάπως παραμελημένη, ως παιδί. Οι γονείς μου δούλευαν πάρα πολύ, χώρισαν και μετά έμενα με την γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου.

Εκεί δεν ήταν πολύ ευχάριστα τα πράγματα γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει να ζουν διαφορετικά, σαφώς σκληραγωγημένοι”.

“Κάποια στιγμή βρήκα το θάρρος και μίλησα στη γιαγιά μου, λίγο καιρό μετά από το πρώτο ή δεύτερον συμβάν. Η γιαγιά μου ήταν αρνητική και μάλιστα αντέδρασε με ντροπή, με την έννοια να μην το επικοινωνήσω και να μείνει εκεί” συμπλήρωσε, επίσης, η Ιωάννα Κωνσταντινίδου στον ΑΝΤ1.