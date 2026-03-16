Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Κλείνοντας την 4η δεκαετία της ζωής μου “έκανα λογαριασμό” και είμαι κερδισμένη»

Η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν στις 20 Μαΐου 2020, όταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι. Ωστόσο, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και προχωράει μπροστά.

Το προηγούμενο Σάββατο (07.03.2026) η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της. Μερικές ημέρες αργότερα έκανε τον απολογισμό της και δήλωσε ότι βγήκε κερδισμένη στη ζωή της.

«Κλείνοντας την 4η δεκαετία της ζωής μου “έκανα λογαριασμό” και.. είμαι κερδισμένη! Χωρίς ανοιχτούς λογαριασμούς. Μόνο όνειρα και μια νέα υπέροχη δεκαετία να ξεκινά. Let’s do this», έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram τη Δευτέρα (16.03.2026).

Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ήταν εγκλωβισμένη στις Μαλδίβες, όπου ταξίδεψε για τουρισμό, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Χαιρετώ από Μαλδίβες. Ταξίδεψα πριν την επίθεση. Προσγειώθηκα εδώ και σκάνε ξαφνικά όλες αυτές οι ειδήσεις. Ακούγαμε ότι θα γίνει αυτό το χτύπημα άλλα δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Πιστεύαμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα είχαν πάρε τα μέτρα τους», είχε δηλώσει στο «Happy Day» η Ιωάννα Παλιοσπύρου.