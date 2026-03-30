Ιωάννα Τούνη: «Αν αρχίσω να σκέφτομαι τι γίνεται αυτή τη βδομάδα με τη δίκη θα χάσω το μυαλό μου»

Η Ιωάννα Τούνη σε λίγες ημέρες θα γνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου για την πολυσυζητημένη δίκη του revenge porn, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 αναμένεται η συνέχισή της στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και η γνωστή influencer βιώνει στιγμές μεγάλης αγωνίας. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα προβλήθηκε στη δικαστική αίθουσα το επίμαχο βίντεο του revenge porn οκτώ φορές. Η Ιωάννα Τούνη μέσω νέου story στα social media τη Δευτέρα (30.03.2026) ανέφερε ότι συνεχίζει τις καθημερινές της δραστηριότητες ώσπου να τελειώσει η δίκη, διότι αλλιώς θα «τρελαθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μα τι όμορφη μέρα έχει σήμερα… Λοιπόν, συμπεθέρα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα! Έτσι, δημιουργική, παραγωγική, να μπούνε όλα στη θέση τους, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου. Μακάρι, αμήν. Από το στόμα μου και στου Θεού το αυτί.

Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μου ‘στειλε χθες ο Ανδρέας Ράπτης, ο φίλος μου, ο προπονητής μου, και μου λέει “αγαπούλα μου, να ξέρεις σου έστειλα” και αυτά, “φαντάζομαι δεν θα ‘χεις εβδομάδα προπόνηση”. Και του στέλνω “εννοείται πως θα ‘χω”.

Γιατί άμα κάτσω σπίτι εγώ κάτσω σπίτι δηλαδή τώρα εγώ μόνη μου στον καναπέ, ήρεμη και αρχίσω να σκέφτομαι τι γίνεται αυτή τη βδομάδα (σ.σ. με τη δίκη), θα τρελαθώ εγώ, θα το χάσω το μυαλό μου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπότε, είπα θα κάνω κανονικά το πρόγραμμά μου όσο μπορώ, με τις βόλτες μου, με το καφεδάκι μου, με τη δουλειά μου, με τις προπονήσεις μου, με τα όλα μου. Αυτά. Γιατί γενικά καταλαβαίνεις ότι η ψυχολογική μου κατάσταση είναι…», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

«Νομίζω την ευχή μου την ξέρετε όλοι», είπε στο επόμενο story της, εννοώντας τη δικαίωσή της στην υπόθεση της δίκης για το revenge porn.

«Η πρώτη πασχαλίτσα μου για φέτος, θα πραγματοποιηθεί η ευχή μου», έγραψε στο ίδιο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Πριν από δύο εικοσιτετράωρα, η Ιωάννα Τούνη έκανε μία εξομολόγηση μέσω του Instagram και αναφέρθηκε στον τρόπο που την αντιμετώπισε η κοινωνία στην υπόθεση του revenge porn, τονίζοντας ότι ελπίζει στην τιμωρία των κακοποιητών της.