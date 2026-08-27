Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ στη Σαρδηνία: Βίντεο μέσα από το πολυτελές γιοτ που ταξίδεψαν

Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ συνεχίζουν τα ταξίδια και σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο τους στη Μεσσηνία, ταξίδεψαν στη Σαρδηνία με γιοτ. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού, έδωσε μια γεύση από τον προορισμό της, στους διαδικτυακούς φίλους της και έδειξε το εσωτερικό της θαλαμηγού που έμεινε με τον σύζυγό της.

Μετά την επίσκεψή της στην Πάτμο και τη γρίπη που την ταλαιπώρησε, Αμαλία Κωστοπούλου και Τζέικ Μέντγουελ συνέχισαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές «οργώνοντας» τα νερά στη Σαρδηνία με πολυτελές γιοτ. Ο βασικός σταθμός του ταξιδιού τους ήταν η κοσμοπολίτικη «Costa Smeralda», όπου το ζευγάρι πέρασε τις ημέρες του εν πλω, εξερευνώντας τα γαλαζοπράσινα νερά του εντυπωσιακού μέρους.

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Η γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία του ταξιδιού ολοκληρώθηκε με ατμοσφαιρικά βράδια στο εμβληματικό «Hotel Cala di Volpe». Το ζευγάρι επισκέφθηκε το ιστορικό θέρετρο και απόλαυσε το δείπνο του. Η περιήγησή τους περιλάμβανε επίσης ένα πέρασμα από το ηφαιστειογενές νησί της Ίσκια στον Κόλπο της Νάπολης.

Εκεί, η Αμαλία καπαθανάτισε το επιβλητικό Castello Aragonese, το ιστορικό Αραγωνέζικο Κάστρο που δεσπόζει πάνω στον βράχο, προσθέτοντας μια νότα αρχοντιάς στο φωτογραφικό της άλμπουμ.

Λίγους μήνες πριν από τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε ζήσει μια ακόμη σημαντική στιγμή στην προσωπική της ζωή. Στις 30 Μαΐου 2026, εκείνη και ο Jake Medwell γιόρτασαν τον γάμο τους στη Μεσσηνία, έχοντας κοντά τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025.