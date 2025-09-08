Ιωάννα Τούνη: «Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη» λέει μετά τις back to back εξόδους με φίλες στη Θεσσαλονίκη

Η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Η influencer που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media τονίζει πως χρειάζεται χρόνο για τον εαυτό της.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη σε story στο Instagram, έχει ανάγκη από ξεκούραση μετά τις αλλεπάλληλες εξόδους με φίλες της στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, ήθελε οι καλεσμένες της να περάσουν ωραία στην πόλη και της συνόδεψε. Η εποχή που έβγαινε και η ίδια κάθε νύχτα, φαίνεται πως έχει περάσει με αποτέλεσμα την Κυριακή (07-09-2025) να δείχνει και να δηλώνει κουρασμένη.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε μέσω story, είπε χαρακτηριστικά: «Κυριακούλα σήμερα, δεν έχω κάνει κανένα story, η αλήθεια είναι πως απολάμβανα full την παρέα μου. Βασικά πριν λίγο τους έδιωξα όλους από το σπίτι που άραζαν εδώ πέρα και γελούσαν σαν τις κλώσες γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.

Θέλω λιγάκι να αράξω μόνη μου, θέλω να ξεκουραστώ. Ας το πάρουμε από την αρχή, βγήκα δύο ημέρες back to back, είχα πάρα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, ειδικά στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι έχω να το κάνω αυτό χρόνια. Απλά ήρθανε τώρα δύο φίλες μου από την Αθήνα που τις φιλοξένησα, οπότε γινόταν ένας χαμός και εννοείται πώς ήθελαν να κυκλοφορήσουν τα κορίτσια να περάσουν ωραία» κατέληξε η influencer.

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.