Ιωάννα Τούνη: «Επειδή στη ζωή για να πάρεις πρέπει και να δώσεις, επιλέγω να ζορίζομαι λίγο παραπάνω»

Η Ιωάννα Τούνη έχει αφήσει πίσω το καλοκαίρι και πλέον επικεντρώνεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Η influencer και επιχειρηματίας, δημοσίευσε ένα story από γυμναστήριο και αναφέρθηκε στη σχέση της με τη γυμναστική.

Όπως παραδέχτηκε η Ιωάννα Τούνη, δεν είναι εύκολο να πηγαίνει σε προπονήσεις, να σηκώνει βάρη και να κουράζεται, ωστόσο το κάνει συνειδητά, καθώς γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η άσκηση για την υγεία και το σώμα της. Παράλληλα, θέλησε να ενθαρρύνει τους ακολούθους της να ξεκινήσουν και εκείνοι γυμναστική, τονίζοντας τα οφέλη της για τη σωματική και ψυχική ευεξία.

«Αν νομίζεις ότι απολαμβάνω να πηγαίνω προπόνηση, να σηκώνω βάρη, να ιδρώνω και να κουράζομαι… να σου πω πως δεν την απολαμβάνω καθόλου! Παρ’ όλα αυτά, επειδή στη ζωή για να πάρεις πρέπει και να δώσεις, επιλέγω να ζορίζομαι λίγο παραπάνω, επενδύοντας χρόνο και ενέργεια για το σώμα και την υγεία μου», έγραψε.

Η influencer τόνισε ότι η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κανείς στον εαυτό του, καθώς βοηθά να μεγαλώνουμε όμορφα και να παραμένουμε δραστήριοι σε όλες τις ηλικίες. «Ίσως ήρθε η ώρα να κάνεις κι εσύ κάτι για τον εαυτό σου», κατέληξε.

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.