Ιωάννα Τούνη: Έχω καθαρίσει 2 φορές κακά από τη μοκέτα

Όλα τα μοιράζεται η Ιωάννα Τούνη με τους followers της και παραμένει στις καρδιές τους για την αμεσότητά της.

Η γνωστή influencer ενημέρωσε πρόσφατα τους θαυμαστές της ότι προσπαθεί να κόψει την πάνα στον 3χρονο γιο της, Πάρη και την Κυριακή (22.02.2026) αποκάλυψε ότι το γεγονός αυτό την έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι δεν είναι και πολύ καλή η σημερινή ημέρα για εκείνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι έχει ξυπνήσει πολύ νωρίς, έχει αναγκαστεί να καθαρίσει δύο φορές το χαλί της, λόγω του Πάρη, είναι μες στην γκρίνια και έχει φάει 3 φορές πρωινό. Ωστόσο, στα καλά της ημέρας ανέφερε ότι δεν είναι πλέον αδιάθετη…

«Έχω ξυπνήσει από τις 08:00. Έχω καθαρίσει 2 φορές κακά από τη μοκέτα.

Θέλω να γκρινιάζω σήμερα. Έχω φάει 3 πρωινά από το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

At least πέτυχε το μαλλί. Περιμένω να ξυπνήσει ο Ρόμπι. Τι θα βάλω σήμερα;

Θέλω μια παλόμα ή 4. Ευτυχώς μου τελείωσε η περίοδος», έγραψε στην φωτογραφία που μοιράστηκε στα stories της η Ιωάννα Τούνη.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Τούνη είναι full in love με τον σύντροφό της, αλλά πρόσφατα διέψευσε τις φήμες περί αρραβώνα.

«Πάμε τώρα στην Ιωάννα Τούνη γιατί έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα και το έχουν παίξει και αρκετές εκπομπές, ότι αρραβωνιάστηκε. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό εκεί το δαχτυλίδι, το μεσαίο; Εγώ ήθελα, αν ισχύει αυτό το πράγμα, να της ευχηθώ. Και της το έγραψα ξεκάθαρα “καλημέρα, όλοι λένε ότι αρραβωνιάστηκες στην Ελλάδα”. Και μου απαντάει “δεν ισχύει”. Ήταν λίγο… κοφτό», είχε αναφέρει η Έλενα Πολυκάρπου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την influencer.