Ιωάννα Τούνη: Οι διακοπές χλιδής στη Σαουδική Αραβία μέσα από νέες εικόνες – Η πόλη που την «μάγεψε»

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης συνεχίζουν τις διακοπές τους στη Σαουδική Αραβία, με την influencer να μοιράζεται εικόνες και στιγμές που ζει με τον αγαπημένο της. Απογευματινές βόλτες, δείπνα σε πολυτελή εστιατόρια, χαλαρές στιγμές χαλάρωσης και ένα ξενοδοχείο – όνειρο, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που κάνουν ξεχωριστή την απόδραση για το ζευγάρι.

Το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία ήταν ένα όνειρο ζωής για την Ιωάννα Τούνη. Τις διακοπές οργάνωσε ο σύντροφός της και εκείνη δείχνει να το απολαμβάνει. Το ζευγάρι επισκέφθηκε την πόλη Αλ-Ούλα που βρίσκεται στην Χετζάζη, μια περιοχή που έχει εξέχουσα θέση στην ιστορία του Ισλάμ, καθώς και σε αρκετούς προϊσλαμικούς σημιτικούς πολιτισμούς. Η Αλ-Ούλα ήταν πόλη εμπορίου στην ιστορική διαδρομή του θυμιάματος που συνέδεε την Ινδία και τον Κόλπο με τον Λεβάντε και την Ευρώπη.

Χτισμένη πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια από τους Ναβαταίους, συγκρίνεται συχνά με την αδελφή της πόλη, Πέτρα, στην Ιορδανία. Εν τω μεταξύ, η αρχαία περιτειχισμένη πόλη της Αλ-Ούλα («Παλαιά Πόλη»), βρίσκεται κοντά στην όαση και περιέχει ένα πυκνό σύμπλεγμα από πλίνθινα και πέτρινα σπίτια.

Η Ιωάννα Τούνη, που συνηθίζει να επιλέγει προορισμούς με εντυπωσιακό σκηνικό, φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο το ταξίδι της, κάνοντας στάσεις σε σημεία που προσφέρουν εκπληκτική θέα.

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) είχε αποκαλύψει στους followers της στο Instagram ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο της στη Σαουδική Αραβία.

Όπως είχε αποκαλύψει η Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της διοργάνωσε και της έκανε δώρο αυτό το ταξίδι για την επέτειό τους,