Ιωάννα Τούνη: Το ρεβεγιόν στο σπίτι του συντρόφου της και η στιγμή που ντράπηκε να κάνει story στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη υποδέχτηκε το 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του συντρόφου της, με τους γονείς του. Στο πρώτο της μήνυμα μετά την άφιξη του νέου έτους, η επιχειρηματίας έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς φίλους της και αποκάλυψε τον λόγο που καθυστέρησε να ανεβάσει το πρώτο της βίντεο.

Η Ιωάννα Τούνη είχε βρεθεί προ ημερών στο Παρίσι για ολιγοήμερες διακοπές και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και αμέσως μετά, άρχισε να επικοινωνεί με τους φίλους της, στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποκάλυψε ότι ντράπηκε να ανοίξει την κάμερα του κινητού της τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου. Έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά και ευχήθηκε στον καθένα, να μην σταματήσει να κυνηγά τα όνειρα που έχει.

«2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα «θα» και οι δικαιολογίες… Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;» ευχήθηκε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρώτο Story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό… Δεν μπορούσα να βγάλω εκεί στο τραπέζι, ντρεπόμουν…

Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα τα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια» ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε λίγο αργότερα από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Αναστασία.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στα Instagram Stories της: «Άργησα λίγο γιατί ήμουν σε family dinner στο σπίτι του αγοριού μου και ντρεπόμουν λίγο να τραβάω story. Σας αγαπώ, σας φιλώ πολύ!».

Το Σάββατο (14.12.2025) η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, συνάντησε την Ιωάννα Τούνη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όταν επέστρεφε από ένα ταξίδι της στο Μεξικό. Ο ρεπόρτερ τη ρώτησε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.