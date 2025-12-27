Ιουλία Καλλιμάνη: Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ιουλία Καλλιμάνη, λίγο πριν το περιστατικό με τον θαμώνα που την έβρεξε με λουλούδια και του «έριξε γαλλικά» και αποκάλυψε όσα την ενοχλούν τόσο στους ανθρώπους όσο και στη νύχτα.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι πάντα αληθινή. Επίσης, η Ιουλία Καλλιμάνη τόνισε ότι κάθε δράση φέρνει αντίδραση και όταν συμβαίνουν πράγματα που την ενοχλούν δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της.

«Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω. Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά… Δε μπορώ να το ελέγξω», είπε σε άλλο σημείο η δημοφιλής τραγουδίστρια.

«Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιστά με το τραγούδι, ίσως είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί, που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια…

Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση… Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω; Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δε μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει» δήλωσε ακόμα η τραγουδίστρια.

«Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή», ανέφερε στη συνέχεια η Ιουλία Καλλιμάνη.