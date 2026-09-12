Μαργαρίτα Θεοδωράκη για Γιώργο Μαζωνάκη: Με κάλεσε στο κέντρο του και ήταν μια φοβερή στιγμή για μένα

Μαργαρίτα Θεοδωράκη και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, καθώς όπως αποκάλυψε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο, ο 54χρονος συνεργαζόταν για ένα διάστημα με μουσικό από το επιτελείο του πατέρα της.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τις δυνατότητες να ερμηνεύει με εξαιρετικό τρόπο, τραγούδια του πατέρα της. Το είχε διαπιστώσει – όπως είπε – όταν τον παρακολούθησε σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν.

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Εκείνη τη νύχτα, δεν την ξέχασε ποτέ η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη. Έκανε λόγο στη συνέντευξή της για μια «φοβερή στιγμή» και αποκάλυψε πως ο καλλιτέχνης, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (09-09-2026), την είχε ανεβάσει στην πίστα.

Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα “έφυγε” ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τον είχατε γνωρίσει;

Με τον Μαζωνάκη είχαμε το ίδιο μπουζούκι, τον Θανάση Βασιλά. Και έτσι, κάποια στιγμή, με κάλεσε ο Μαζωνάκης να τον ακούσω στο κέντρο του. Ήταν μια φοβερή στιγμή για εμένα. Με ανέβασε πάνω στη σκηνή, είπε και τραγούδια του πατέρα μου. Ένας ευγενέστατος καλλιτέχνης, με φοβερή εκκεντρικότητα, που θα μπορούσε άνετα να τραγουδήσει τραγούδια του Μίκη. Δυστυχώς, “έφυγε” νωρίς!

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Τι θα θέλατε να πείτε στους νέους καλλιτέχνες για τον Μίκη;

Να τον ανακαλύψουν και να τον τραγουδάνε. Όποιος τον ανακαλύπτει, γίνεται φανατικός μαζί του.