Ο Βασίλης Ζούλιας διέγραψε την ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και επανήλθε: «Συνεχίστε στον ύπνο σας»

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική του ανάρτηση για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Βασίλης Ζούλιας επανήλθε με νέα, στην οποία έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει τα πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Στην αρχική του τοποθέτηση επιχείρησε να στρέψει την προσοχή σε όσους κάνουν «θόρυβο» τώρα για το «ποιος φταίει», υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ ουσιαστικά για τον τραγουδιστή.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Βασίλης Ζούλιας ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άκουγε εκείνους που είχαν την ειλικρινή πρόθεση να του προσφέρουν πραγματική βοήθεια. Χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν «βαθιά δυστυχισμένο άνθρωπο που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο».

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Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι σε ανθρώπους που, όπως υποστήριξε ο ίδιος, «πληρώνονταν για να τον σώσουν», χωρίς ωστόσο να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Το ποστ που αναστάτωσε κάποιους που πληρώνονταν για να τον σώσουν… και που είναι λίγο χειρότεροι και απ’ τους γιατρούς γιατί πουλάνε ελπίδα από την ελπίδα που τους χαρίστηκε απλόχερα, όμως και κυρίως χωρίς χρήματα, κατέβηκε.

Για τους υπόλοιπους που επίσης ενόχλησε για διάφορους λόγους, ζητώ συγγνώμη. Μπορείτε όλοι τώρα να συνεχίσετε στον ύπνο σας… Όλα καλά, όλα λαμπερά και κυρίως χαρούμενα. Ο Μάζω ήταν ένας καλλιτέχνης που πρόσφερε χαρά και διασκέδαση και τελικά ναι, δεν είχα καμία δουλειά να μιλήσω εγώ για αυτόν. Τα είχε πει όλα για τη ζωή του με τα τραγούδια του. Όλα όμως…», έγραψε χαρακτηριστικά ο γνωστός σχεδιαστής.