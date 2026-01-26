Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου: «Φοβάμαι να οδηγήσω μην πάθει τίποτα το μωρό»

Η παρουσιάστρια ανησύχησε λόγω της νέας κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική
Η Κατερίνα Καινούργιου, που σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδάκι, μοιράστηκε με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της την αγωνία που της προκάλεσε η νέα κακοκαιρία που έπληξε την Αττική.

Το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) ενώ η εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν σε εξέλιξη, η παρουσιάστρια άκουσε τη σφοδρή καταιγίδα που έπληττε εκείνη την ώρα την περιοχή. Έτσι, η Κατερίνα Καινούργιου δε δίστασε να εκφράσει δημοσίως τον φόβο της για την οδήγηση στη βροχή, ενώ είναι έγκυος.

«Τι γίνεται έξω; Χαλασμός Κυρίου που λέμε», είπε, μόλις συνάντησε τη συνεργάτιδά της, αστρολόγο, Βάσια Μαυράκη. 

«Ναι, κάτσε όμως γιατί εγώ, ξέρεις, φοβάμαι τώρα που είμαι έγκυος. Ενώ δεν φοβάμαι ποτέ με την οδήγηση, τώρα φοβάμαι, όχι για μένα, αλλά μην πάθει τίποτα το μωρό. Δεν καταλαβαίνεις. Τώρα είναι το χειρότερό μου», πρόσθεσε η παρουσιάστρια, μιλώντας στην αστρολόγο.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον φόβο ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί στο μωράκι που κυοφορεί σκέφτηκε μία λύση: να ζητήσει από τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να πάρει να την πάρει προκειμένου να μην οδηγήσει η ίδια. 

Φοβάμαι μη πέσει κάποιος πάνω μου ενώ οδηγώ, μη γίνει κάτι, μη το ένα, μη το άλλο… Θέλει προσοχή. Θα πάρω τον άντρα μου, μήπως τα καταφέρει (σ.σ. να έρθει να με πάρει)», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.

