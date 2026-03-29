Κατερίνα Καινούργιου: Η φάρσα που της έκανε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος και το ψέμα που εκείνη πίστεψε

Η Κατερίνα Καινούργιου μετράει αντίστροφα για την γέννηση του πρώτου της παιδιού το οποίο θα έρθει σε περίπου δυο με τρεις εβδομάδες και ο καλός της φίλος, Ανέστης Ευαγγελόπουλος αποφάσισε να την πάρει τηλέφωνο και να της κάνει μία φάρσα για να την… χαλαρώσει.

Ο παρουσιαστής του «Anestea the podcast» είπε στην Κατερίνα Καινούργιου ότι δέχτηκε μια πρόταση από διαφημιστική εταιρεία με πολλά, πολλά λεφτά να διαφημίσει… μπρατσάκια μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

«Δες το λίγο με ανοιχτό μυαλό… Με πήρε μια εταιρεία που έχει παιδικά μπρατσάκια, μου δίνουν τρελά λεφτά. Θα μου αλλάξει η ζωή. Να κάνουμε διαφήμιση εγώ, ο PanKouts και το παιδί. Τα μπρατσάκια θα λέγονται Super Ξενια!» είπε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

«Τι βλακείες ακούω Θεέ μου. Ρε πάτε καλά; Ποιοι γελοίοι είναι αυτοί; Πας καλά μωρέ; Δεν υπάρχει περίπτωση! Τι γελοιότητες είναι αυτές; Μη ξεπουληθείς όσα λεφτά και να σου δίνουν. Ρε την παλεύεις;» αντέδρασε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία φαίνεται πως… το πίστεψε για τα καλά.