Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος διασκέδασαν μαζί σε πανηγύρι χωριού στα Γιάννενα

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος ανέλαβαν προ ημερών τα ηνία της εκπομπής «Στούντιο 4», μετά την αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ και πλέον μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα τους.

Οι δυο φίλοι βρέθηκαν μαζί στα Γιάννενα και μάλιστα αποφάσισαν να διασκεδάσουν σε πανηγύρι χωριού. Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος έδειχναν να απολαμβάνουν την παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή του κόσμου στο παραδοσιακό γλέντι.

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Καθισμένοι γύρω από το τραπέζι, απόλαυσαν το φαγητό, τη συντροφιά και τις στιγμές χαλάρωσης. Με χαμόγελα, καλή παρέα και τη ζεστή ατμόσφαιρα ενός παραδοσιακού πανηγυριού, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Τα βίντεο που δημοσιοποίησε η Κατερίνα Καραβάτου, έδωσαν μια μικρή γεύση από τα όσα έγιναν στο πανηγύρι.

Στην παρέα του “Στούντιο 4” θα συμμετέχει και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική και φρέσκια ματιά του στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.