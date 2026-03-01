Κατερίνα Λιόλιου: Έβαλε τα κλάματα στην πίστα την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Λογαριασμός»

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και δείχνει να απολαμβάνει την αγάπη των θαυμαστών της. Σε κάθε της εμφάνιση, το κατάστημα γεμίζει ασφυκτικά και η τραγουδίστρια γνωρίζει την αποθέωση. Αυτή η στήριξη και η αποδοχή, της προκαλεί όπως φαίνεται κάποιες στιγμές και έντονη συγκίνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα social media. Η Κατερίνα Λιόλιου δακρύζει, καθώς ο κόσμος τραγουδάει τη νέα επιτυχία της «Λογαριασμός», ξέροντας μάλιστα όλους τους στίχους απ’ έξω. Μπροστά σε ένα «βουνό» από λουλούδια, η τραγουδίστρια δεν μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση.

Ο «Λογαριασμός» αποτελεί ακόμα μία τεράστια δισκογραφική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου μετά και το σε χρόνο ρεκόρ πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA». Μεταξύ άλλων, το τραγούδι κατέκτησε μέσα σε 24 ώρες το No1 στο Apple Music όπου παραμένει έως σήμερα και το no2 στο Spotify Top50, ενώ ταυτόχρονα κάνει ρεκόρ καθώς μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια streams σε περίπου 10 ημέρες κυκλοφορίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Πριν ακόμα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της, στο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι τρεις πρώτες εβδομάδες έγιναν sold out. Άτομα κάθε ηλικίας γεμίζουν ασφυκτικά το κατάστημα και απολαμβάνουν το πρόγραμμα της τραγουδίστριας.

Το βράδυ της Παρασκευής (27-02-2026) στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, διασκέδασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Η Κατερίνα Λιόλιου είδε τον καλλιτέχνη σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και κάποια στιγμή κατέβηκε από την πίστα για να του δώσει το μικρόφωνο. Σε βίντεο που τράβηξαν θαμώνες, φαίνεται ο Αλέξανδρος Τσουβέλας να τραγουδάει δίπλα από την τραγουδίστρια.