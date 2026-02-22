Κατερίνα Παπουτσάκη: Δε μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθούν τη δουλειά μου τα παιδιά μου

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη και μίλησε για τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Κυριακή (22.02.2026) και απάντησε όλες τις ερωτήσεις της Σίσσυς Χρηστίδου. Μάλιστα, η Κατερίνα Παπουτσάκη περιέγραψε τι της είπε ο γιος της όταν είδε για πρώτη φορά από κοντά τον Γιάννη Μπέζο.

«Ο Κίμωνας θα γίνει επτά ετών και ο Μάξιμος 13. Έχω βρει μια φόρμουλα να τα καταφέρνω όλα και τα πράγματα να λειτουργούν. Δε με έχουν δει στο θέατρο. Γενικά δε μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθούν τη δουλειά μου τα παιδιά μου. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου», είπε αρχικά.

«Τους έχω πει να δουν τα “Καλύτερά μας χρόνια”. Βλέπουν το “Ευτυχισμένοι μαζί”. Είδε τον Γιάννη Μπέζο ο Κίμωνας, όταν κάναμε μια συναυλία και μου λέει “υπάρχει στα αλήθεια; Είναι αληθινός”. Για τα παιδιά η μαμά είναι μαμά», δήλωσε αμέσως μετά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Επίσης, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε και στο YFSF, στο οποίο συμμετείχε στο παρελθόν ως κριτή, τονίζοντας ότι θα το ξαναέκανε.

«Θα ξανάκανα το YFSF, ήταν ωραία εμπειρία. Γενικά είχα περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Και τη δεύτερη φορά ήταν και τη χρονιά του covid, υπήρχε μερικός περιορισμός και δεν μπορούσες να είσαι πολύ έξω και τα λοιπά.

Οπότε για μας ήτανε φοβερό το γεγονός ότι πηγαίναμε εκεί και βλέπαμε σπουδαίους καλλιτέχνες να κάνουν μαγικά πράγματα και λέω εντάξει, πόσο τυχερός μπορεί να είσαι να πηγαίνεις εκεί και να σου προσφέρουν ένα τόσο ωραίο θέαμα, σε μια εποχή που είμαστε όλοι πολύ κλεισμένοι και ζορισμένοι;», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν εκεί οι διαγωνιζόμενοι. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία από τη δουλειά μας την κανονική. Γιατί χρειάζεται να μιμηθείς, πρέπει να μιμηθείς εξωτερικά αλλά προφανώς και να μπεις στην ψυχολογία του για να το καταφέρεις καλύτερα. Οπότε είναι πολύ σύνθετο σαν διαδικασία και δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ δε θα μπορούσα να το κάνω ως παίκτρια», πρόσθεσε για το YFSF.