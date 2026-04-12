Κατερίνα Παπουτσάκη: Πάσχα στο Αγκίστρι και πόζες σε παραλία του νησιού που μαγνήτισαν τα βλέμματα

Η Κατερίνα Παπουτσάκη γιορτάζει το φετινό Πάσχα στο Αγκίστρι με τους δύο γιους της και αγαπημένους φίλους. Η ηθοποιός πόζαρε σε παραλία και έκανε βόλτες στο κέντρο του νησιού, χαλαρή και ευδιάθετη. Η περίοδος αυτή αποτελεί για εκείνη μια μικρο διάλειμμα πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθώς την Κυριακή 19 Απριλίου κάνει πρεμιέρα το «Your Face Sounds Familiar» στον ANT1, όπου θα τη δούμε να κάθεται σε μια από τις θέσεις των κριτών.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη έστειλε ευχές για το Πάσχα στους ακολούθους της, ενώ μοιράστηκε και εικόνες από την καθημερινότητά της στο Αγκίστρι.

Σε μερικά στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη εμφανίστηκε στη θάλασσα, ξαπλωμένη στην παραλία, ενώ σε άλλες πόζαρε με παρεό.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Καλή Ανάσταση σε όλους. Να περνάτε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε. Το φως των ημερών, ας παραμένει για πάντα στις ψυχές μας. Φιλιά και ευχές σε όλους».

Μετά το τέλος της παράστασης «Hotel Amour», η Κατερίνα Παπουτσάκη συνεχίζει τα απαιτητικά γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς «Άγιος Έρωτας» στον Alpha.