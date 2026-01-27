Κατερίνα Στικούδη για Εύη Δρούτσα: Καλό είναι το 2026 να μη βάζουμε τον κόσμο στη ζυγαριά

Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (26-01-2026) στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και πήρε θέση στην αντιπαράθεση που ξέσπασε τις τελευταίες μέρες, ανάμεσα στην Εύη Δρούτσα και την Marseaux.

Η Κατερίνα Στικούδη εξέφρασε τη διαφωνία της για το σχόλιο που έκανε η Εύη Δρούτσα, αναφορικά με το σώμα της Marseaux. Η στιχουργός είχε πει πως η τραγουδίστρια «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω», με την υποψήφια στη φετινή Eurovision να απαντάει λίγες ώρες αργότερα, πως τέτοιου είδους σχόλια δεν είναι αποδεκτά αφού όπως ανέφερε αντιμετωπίζει μια διαταραχή και δίνει μάχη για να ελέγξει το βάρος της.

«Καλό είναι το 2026 μη βάζουμε τον κόσμο στη ζυγαριά. Να τον αφήνουμε να είναι όπως θέλει. Δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να το κάνω. Απλά είναι ωραίο να μην ζυγίζουμε τον κόσμο πια. Να αποδεχτούμε τον καθένα να φοράει ό,τι θέλει, να ζυγίζει όσα θέλει, να τρώει όσα θέλει, να κάνει ό,τι θέλει» ανέφερε η Κατερίνα Στικούδη, σε δηλώσεις της που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Happy Day».

Υπενθυμίζεται πως μετά τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, η Marseaux της απάντησε μέσω Instagram story, υπογραμμίζοντας πως το σχόλιο της στιχουργού την αιφνιδίασε και τη στενοχώρησε.

Το τραγούδι της Marseaux για τη Eurovision που βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων με τίτλο «Χάνομαι» υπογράφει ο Solmeister.