Κάθριν Ο’ Χάρα: Ο αδερφός της αποκαλύπτει τις τελευταίες της μέρες κι ένα προφητικό όνειρο λίγο πριν πεθάνει

Συνταρακτικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες μέρες της Catherine O’Hara αποκαλύπτονται από την οικογένειά της. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από καρκίνο

Τώρα, ο αδερφός της, Michael P. O’Hara, έριξε φως στις τελευταίες μέρες της αγαπημένης ηθοποιού και μοιράστηκε ένα συγκινητικό – σχεδόν προφητικό όνειρο – που είχε λίγο πριν από τον θάνατό της.

Μιλώντας στο podcast του, Dreams of Our Loved Ones, ο Michael αποκάλυψε ότι η αδερφή του «δεν μιλούσε πολύ στο τέλος». «Δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει στο τηλέφωνο… Και δεν ζούσε κοντά, έμενε στο Λος Άντζελες», πρόσθεσε.

Μερικές μέρες πριν τον θάνατό της, ο Michael ονειρεύτηκε ότι την αγκάλιαζε, ένα όνειρο που ερμήνευσε ως «ένα είδος αποχαιρετισμού».

«Πρόσφατα είχα έναν θάνατο στην οικογένεια. Πολύ απροσδόκητο και πολύ, πολύ λυπηρό», είπε. «Πάντα εκτιμώ τις στιγμές που μπορώ να συναντήσω έναν αγαπημένο σε όνειρο. Αξιοσημείωτα, λίγες μέρες πριν πεθάνει η αδερφή μου, ονειρεύτηκα ότι την αγκάλιαζα, κάτι που ήταν πραγματικά όμορφο. Και υποθέτω ότι ήταν σαν ένας αποχαιρετισμός».

Μετά τον θάνατό της, ο Michael ονειρεύτηκε την Catherine «πολύ χαρούμενη», ανακαινίζοντας ένα νέο σπίτι «στον άλλο κόσμο».

«Από τότε, είχα ένα όμορφο όνειρο όπου την επισκεπτόμουν και ήταν σε ένα νέο σπίτι που ανακαινιζόταν, πολύ απασχολημένη με την επιλογή επίπλων και καναπέδων.

Και μου είπε: “Μπορείς να κοιμηθείς εδώ οποιαδήποτε στιγμή, Michael. Μπορείς να έρχεσαι και να μένεις όποτε θέλεις.”

Η ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό για τον ρόλο της ως μητέρα του Κέβιν στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» αλλά και για τον ρόλο της στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Schitt’s Creek, πέθανε στις 30 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Πέρα από τον θρόμβο αίματος στους πνεύμονες, στο πιστοποιητικό θανάτου αναφερόταν και καρκίνος του ορθού ως μακροχρόνια αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, λάμβανε θεραπεία για τον καρκίνο από τον Μάρτιο του 2025.

Στο πιστοποιητικό θανάτου, που εξασφάλισε το TMZ, σημειώνεται ότι η Ο’Χάρα αποτεφρώθηκε και ότι τα λείψανά της παραδόθηκαν στον σύζυγό της, Ρόμπερτ «Μπο» Γουέλτς.

Η Κάθριν Ο’Χάρα ενσάρκωσε πλήθος εμβληματικών ρόλων στη διάρκεια της καριέρας της, πρωταγωνιστώντας σε σειρές και ταινίες όπως το «Schitt’s Creek», το «Beetlejuice», αλλά και – ίσως πιο χαρακτηριστικά – στον ρόλο της μητέρας του Μακόλεϊ Κάλκιν στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο Σπίτι».