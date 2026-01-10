Lifestyle

Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με την ανάρτηση του fan club της για τον Χρήστο Πολίτη και η αποκατάσταση της αλήθειας

Ζήτησε από τους διαχειριστές του λογαριασμού να καταστήσουν σαφές ότι ό,τι γράφεται σε αυτό το προφίλ δεν είναι η ίδια
Κάτια Δανδουλάκη
Η Κάτια Δανδουλάκη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο το της υποκριτικής. Μάλιστα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ηθοποιό δημοσίως. Ανάρτηση για τον θάνατό του έκανε και το  fan club της Κάτιας Δανδουλάκη στο Instagram, χωρίς όμως να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για δικό της λογαριασμό, γεγονός που προκάλεσε παρεξήγηση.

Πολλοί πίστεψαν ότι η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε τον Χρήστο Πολίτη και είχε συνεργαστεί μαζί του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη «Λάμψη» έκανε την εν λόγω ανάρτηση. Όταν η είδηση άρχισε να αναδημοσιεύεται στο διαδίκτυο έπεσε στην αντίληψη της ηθοποιού, η οποία ενοχλήθηκε έντονα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μέσω της εκπομπής του. 

«Τι έχει συμβεί με την Κάτια Δανδουλάκη; Γιατί με το που έγινε γνωστό η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη όλος ο κόσμος θέλησε να δει στα social τι θα πει η Κάτια Δανδουλάκη. Θυμόμαστε δε, ότι είχε υπάρξει πριν μερικά χρόνια μία διένεξη, ένα περίεργο επεισόδιο που αφορούσε σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Χρήστος Πολίτης σχετικά με τα οικονομικά της σειράς, είχε απαντήσει η κυρία Δανδουλάκη, είχε γίνει ένα θέμα ολόκληρο, ας το αφήσουμε μην το αναμοχλεύσουμε», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για το εν λόγω θέμα. 

«Η Κάτια Δανδουλάκη λοιπόν έσπευσε στο Instagram να ανεβάσει μία φωτογραφία από μία πολύ παλιά τους ταινία και να γράψει: “Αντίο Γιάγκο Δράκο”. Το βλέπουμε εδώ λοιπόν, Κάτια Δανδουλάκη Officially. Λοιπόν, έλα όμως που αυτό το προφίλ, χωρίς να αναγράφεται πουθενά, δεν είναι στη διαχείριση της Κάτιας Δανδουλάκη αλλά είναι ένα Official Fan Club, το οποίο εδώ και λίγες ώρες γράφει ότι είναι το Official Fan Club. Αναγκάστηκε να το γράψει. Έκανε όλα αυτά τα χρόνια πολύ δουλειά και εγώ πίστευα κάποια στιγμή, είχα μία συνομιλία, και πίστευα ότι μίλαγα με την ίδια την Κάτια Δανδουλάκη, αλήθεια σας λέω, μέχρι ότου της μίλησα στο τηλέφωνο, αλλά ποτέ δεν της είπα “Σας έγραψα στο Instagram, μου απαντήσατε καρδούλα” και τέτοια», δήλωσε ακόμα. 

«Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής: Η Κάτια Δανδουλάκη που άρχισε να βλέπει, σκεφτείτε τώρα την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία σιώπησε γι’ αυτό το θέμα για τους δικούς της λόγους, ξαφνικά να βλέπει σε όλα τα sites και σε όλες τις εκπομπές, την αντίδρασή της… σε κάτι που δεν έχει κάνει. Επομένως επικοινώνησε, απ’ ό,τι μάθαμε, άμεσα με έντονη ενόχληση στους συγκεκριμένους ανθρώπους και τους κάλεσε να καταστήσουν σαφές ότι ό,τι γράφεται σε αυτό το προφίλ δεν είναι η ίδια, είναι ένα καλοστημένο, καλοδουλεμένο προφίλ», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Το Σάββατο λοιπόν οι διαχειριστές της σελίδας αποκατέστησαν την αλήθεια!

«Προσοχή! Σελίδα αγάπης και θαυμασμού για την Κάτια! Δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από fans. Δεν υπάρχει επίσημη συνεργασία ή συμμετοχή της ίδιας», έγραφε η νέα ανάρτηση.

Η δημοσίευση του fan club της Κάτιας Δανδουλάκη
Η δημοσίευση του fan club της Κάτιας Δανδουλάκη

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον θάνατό του Χρήστου Πολίτη, το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη έγραψε στο Instagram τρεις λέξεις: «Αντίο… Γιάγκος Δράκος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
101
86
78
56
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Τάσος Χαλκιάς για «Καποδίστρια»: Επιφανείς Ελληνες πατριώτες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τις οικονοµικές ανάγκες της ταινίας
«Οι προσωπικές µου εµπειρίες από ανθρώπους που είδαν την ταινία και τυχαία µε συναντούν στον δρόµο είναι συγκλονιστικές, γεµάτες αγάπη, θαυµασµό, αλλά και πατριωτική έπαρση» ανέφερε
Ο Τάσος Χαλκιάς 29
Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης στις Ιταλικές Άλπεις: Η νέα τρυφερή φωτογραφία από τις διακοπές τους
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν βόλτες στο χιόνι, χαλαρές στιγμές σε ζεστούς χώρους αλλά και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών
Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης
Newsit logo
Newsit logo