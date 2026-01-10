Κάτια Δανδουλάκη: Η ενόχλησή της με την ανάρτηση του fan club της για τον Χρήστο Πολίτη και η αποκατάσταση της αλήθειας

Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον χώρο το της υποκριτικής. Μάλιστα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ηθοποιό δημοσίως. Ανάρτηση για τον θάνατό του έκανε και το fan club της Κάτιας Δανδουλάκη στο Instagram, χωρίς όμως να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για δικό της λογαριασμό, γεγονός που προκάλεσε παρεξήγηση.

Πολλοί πίστεψαν ότι η Κάτια Δανδουλάκη, που τον γνώριζε τον Χρήστο Πολίτη και είχε συνεργαστεί μαζί του τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη «Λάμψη» έκανε την εν λόγω ανάρτηση. Όταν η είδηση άρχισε να αναδημοσιεύεται στο διαδίκτυο έπεσε στην αντίληψη της ηθοποιού, η οποία ενοχλήθηκε έντονα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί του Σαββάτου (10.01.2026) ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μέσω της εκπομπής του.

«Τι έχει συμβεί με την Κάτια Δανδουλάκη; Γιατί με το που έγινε γνωστό η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη όλος ο κόσμος θέλησε να δει στα social τι θα πει η Κάτια Δανδουλάκη. Θυμόμαστε δε, ότι είχε υπάρξει πριν μερικά χρόνια μία διένεξη, ένα περίεργο επεισόδιο που αφορούσε σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Χρήστος Πολίτης σχετικά με τα οικονομικά της σειράς, είχε απαντήσει η κυρία Δανδουλάκη, είχε γίνει ένα θέμα ολόκληρο, ας το αφήσουμε μην το αναμοχλεύσουμε», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για το εν λόγω θέμα.

«Η Κάτια Δανδουλάκη λοιπόν έσπευσε στο Instagram να ανεβάσει μία φωτογραφία από μία πολύ παλιά τους ταινία και να γράψει: “Αντίο Γιάγκο Δράκο”. Το βλέπουμε εδώ λοιπόν, Κάτια Δανδουλάκη Officially. Λοιπόν, έλα όμως που αυτό το προφίλ, χωρίς να αναγράφεται πουθενά, δεν είναι στη διαχείριση της Κάτιας Δανδουλάκη αλλά είναι ένα Official Fan Club, το οποίο εδώ και λίγες ώρες γράφει ότι είναι το Official Fan Club. Αναγκάστηκε να το γράψει. Έκανε όλα αυτά τα χρόνια πολύ δουλειά και εγώ πίστευα κάποια στιγμή, είχα μία συνομιλία, και πίστευα ότι μίλαγα με την ίδια την Κάτια Δανδουλάκη, αλήθεια σας λέω, μέχρι ότου της μίλησα στο τηλέφωνο, αλλά ποτέ δεν της είπα “Σας έγραψα στο Instagram, μου απαντήσατε καρδούλα” και τέτοια», δήλωσε ακόμα.

«Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής: Η Κάτια Δανδουλάκη που άρχισε να βλέπει, σκεφτείτε τώρα την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία σιώπησε γι’ αυτό το θέμα για τους δικούς της λόγους, ξαφνικά να βλέπει σε όλα τα sites και σε όλες τις εκπομπές, την αντίδρασή της… σε κάτι που δεν έχει κάνει. Επομένως επικοινώνησε, απ’ ό,τι μάθαμε, άμεσα με έντονη ενόχληση στους συγκεκριμένους ανθρώπους και τους κάλεσε να καταστήσουν σαφές ότι ό,τι γράφεται σε αυτό το προφίλ δεν είναι η ίδια, είναι ένα καλοστημένο, καλοδουλεμένο προφίλ», αποκάλυψε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Το Σάββατο λοιπόν οι διαχειριστές της σελίδας αποκατέστησαν την αλήθεια!

«Προσοχή! Σελίδα αγάπης και θαυμασμού για την Κάτια! Δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται από fans. Δεν υπάρχει επίσημη συνεργασία ή συμμετοχή της ίδιας», έγραφε η νέα ανάρτηση.

Στο άκουσμα της θλιβερής είδησης για τον θάνατό του Χρήστου Πολίτη, το επίσημο fan club της Κάτιας Δανδουλάκη έγραψε στο Instagram τρεις λέξεις: «Αντίο… Γιάγκος Δράκος».