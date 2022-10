Η τελευταία εμφάνιση της Κέιτι Πέρι, που φαίνεται να κλείνει το δεξί της μάτι από μόνο του, προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της και φοβούνται αν πάσχει από κάτι σοβαρό, επειδή φαίνεται σε βίντεο ότι προσπαθεί να σηκώσει το βλέφαρό της αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται.

Η Κέιτι Πέρι έγινε viral για ανησυχητικό λόγο, καθώς την ώρα της συναυλίας της στο Λας Βέγκας, στέκεται στη μέση της σκηνής, γυρνάει να κοιτάξει το κοινό και ξαφνικά κλείνει το δεξί της μάτι. Ενώ προσπαθεί να το ανοίξει, ο μυς δεν ανταποκρίνεται σωστά και το μάτι της συνέχισε να ανοιγοκλείνει.

Η ίδια δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για το πρόσφατο περιστατικό, όμως έχει αναφερθεί παλιά σε μια πάθηση που έχει, την αμβλυωπία, η οποία κάνει ένα από τα δύο μάτια να μην λειτουργεί σωστά τόσο στην όραση όσο και στην κίνησή του.

Είναι μια εκ γενετής πάθηση, στην οποία αναφέρθηκε η Κέιτι Πέρι όταν ήταν κριτής στο American Idol και συνάντησε έναν παίκτη που είχε μια παρόμοια πάθηση. «Με κοροϊδεύουν συνεχώς για το τεμπέλικο μάτι μου», είχε δηλώσει, διακωμωδώντας αυτό που έχει, το οποίο φαίνεται να μην είναι τόσο σοβαρό τελικά.

