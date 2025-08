Κέιτι Πέρι: Θαυμάστρια της κατέρρευσε στη σκηνή – Η τραγουδίστρια γονάτισε και προσευχήθηκε να γίνει καλά, δείτε βίντεο

Κανείς δεν πίστευε πως η απόφαση της Κέιτι Πέρι να ανεβάσει πάνω στην σκηνή θαυμαστές της, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Ντιτρόιτ, θα έπαιρνε απρόσμενη τροπή. Μία από τις θαυμάστριές της, δεν άντεξε την συγκίνηση και έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια της τραγουδίστριας και των χιλιάδων άλλων θαυμαστών που τους παρακολουθούσαν.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε την περασμένη Κυριακή (03.06.2025) όταν η Κέιτι Πέρι, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, κάλεσε κάποιους από τους θαυμαστές της να ανέβουν στην σκηνή και να τραγουδήσουν μαζί της. Τότε, η μία από τις θαυμάστριες, ξέσπασε σε κλάματα και την αγκάλιασε.

Πριν καλά καλά ξεκινήσει το τραγούδι, η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, μη μπορώντας να πιστέψει πως βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το είδωλό της.

Η Κέιτι Πέρι με το που αντιλήφθηκε το περιστατικό, έτρεξε προς το μέρος της και γονάτισε. Μέλη από την ομάδα ασφαλείας της τραγουδίστριας έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη νεαρή η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα παρασκήνια για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Η Κέιτι Πέρι, σοκαρισμένη από την λιποθυμία της κοπέλας, κάλεσε τις υπόλοιπες θαυμάστριες για μία ομαδική αγκαλιά και προσευχήθηκε να γίνει καλά.

Δείτε το βίντεο:

Katy Perry stopped the show when a fan faints right in front of her until she was okay pic.twitter.com/JuqSBEHer2