Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ σε «πόλεμο» για τη συμμετοχή της 11χρονης κόρης τους σε τραγούδι με τον Diddy

Κιμ Καρντάσιαν και Κάνιε Γουέστ συγκρούονται με φόντο τη συμμετοχή της 11χρονης κόρης τους, Νορθ, σε τραγούδι που σχετίζεται με το σκάνδαλο του Diddy. Το άλλοτε ζευγάρι φέρεται να έχει ανταλλάξει αιχμηρά μηνύματα τις τελευταίες μέρες, με την διάσημη τηλεπερσόνα να δείχνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά, με στόχο να φρενάρει την κυκλοφορία του επίμαχου τραγουδιού.

Το τραγούδι ξεκινά με φωνή που μοιάζει να ανήκει στον Diddy, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Κάνιε Γουέστ για τη στήριξή του, καθώς βρίσκεται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες που περιλαμβάνουν σεξουαλική επίθεση. Ο Γουέστ απαντά αποκαλώντας τον Diddy «πατρική φιγούρα» και η Νορθ, η 11χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν λέει με έναν σύντομο στίχο: «Όταν με βλέπεις να λάμπω, τότε βλέπεις το φως», πριν ο Κρίστιαν Κομπς ραπάρει το δικό του μέρος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Daily Mail, η Καρντάσιαν έχει ήδη κινηθεί νομικά για να εμποδίσει την κυκλοφορία του τραγουδιού και προσπαθεί να το αφαιρέσει από την πλατφόρμα «X».

Λίγο πριν την κυκλοφορία του κομματιού, ο Γουέστ ανάρτησε, και στη συνέχεια διέγραψε, στιγμιότυπα μιας συνομιλίας που φέρεται να είχε με την Καρντάσιαν, στην οποία φέρεται να την απειλεί πως θα προχωρήσει «σε πόλεμο» μαζί της.

LONELY ROADS STILL GO TO SUNSHINE



YE KANYE WEST

PUFF DADDY feat.

KING COMBS (PUFF Son)

NORTH WEST

JASMINE WILLIAMS (new Yeezy artist from Chicago)



NEW SONG pic.twitter.com/CAQycwkACz