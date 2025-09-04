Κόνι Μεταξά για Νίκο Καρβέλα: «Ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, χαιρόμουν να είναι στο σπίτι μας»

Η Κόνι Μεταξά γνώρισε και έζησε από κοντά ορισμένους από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες τραγουδιστές. Ο Νίκος Καρβέλας, ήταν ένας από τους αγαπημένους της. Όπως είπε η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, καθόταν μαζί του και του έφτιαχνε κοτσιδάκια στα μαλλιά.

Ο Νίκος Καρβέλας είχε συνεργαστεί με τον Λευτέρη Πανταζή και μάλιστα του είχε γράψει δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η σχέση των δύο καλλιτεχνών ήταν κατά διαστήματα στενή. Η Κόνι Μεταξά έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από τον δημιουργό των μεγάλων επιτυχιών.

Έχεις πει ότι όταν ήσουν μικρή κρυβόσουν στο δωμάτιο σου κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι σας ο Σάκης Ρουβάς επειδή τον φοβόσουν.

Ναι, είναι αλήθεια. Όταν όμως ερχόταν ο Νίκος Καρβέλας καθόμουν μαζί του και του έφτιαχνα κοτσιδάκια τα μαλλιά. Θυμάμαι ότι ήταν ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, χαιρόμουν να είναι στο σπίτι μας.

Ποιοι Έλληνες καλλιτέχνες σε έχουν εμπνεύσει;

Σίγουρα η Άννα Βίσση, είναι το είδωλο μου.

Την έχεις γνωρίσει από κοντά;

Ναι και είναι τυπάρα. Τα συνδυάζει όλα φανταστικά. Είναι καλλιτεχνάρα και φωνάρα και τρομερή showoman. Βγάζει 100% συναίσθημα με τον τρόπο που τραγουδάει. Τα νιώθει όλα. Για μένα είναι «η απόλυτη».

Στην ίδια συνέντεξη η Κόνι Μεταξά είχε μιλήσει και για τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, λέγοντας πως δεν έκανε όλα όσα μπορούσε για να κρατήσει τον γάμο τους.