Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο του Λευτέρη Πανταζή με την Ζώζα Μεταξά: «Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς»

Η Κόνι Μεταξά μίλησε για το διαζύγιο των γονιών της και τις δικές της αντιδράσεις. Τις σκέψεις και την ψυχολογία της. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Ok!», ένιωθε κάποια διαστήματα πως εκείνη ήταν το πρόβλημα.

Η Κόνι Μεταξά ήταν πολύ μικρή όταν χώρισαν οι γονείς της. Αισθανόταν πως βρισκόταν κατά διαστήματα στη μέση.

Πόσων χρόνων ήσουν όταν χώρισαν οι γονείς σου;

Ήμουν πολύ μικρή, 3 ετών.

Μεγαλώνοντας πώς κατάφερες να διαχειριστείς το διαζύγιό τους;

Δεν νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται ποτέ καλά κανένα παιδί χωρισμένων γονιών. Είναι για πάντα δύσκολο. Όχι επειδή θέλεις να είναι μαζί οι γονείς σου, αλλά επειδή τελικά δημιουργούνται δύο οικογένειες κι εσύ βρίσκεσαι συνέχεια στη μέση.

Θυμάσαι να είσαι θυμωμένη με τους γονείς σου επειδή χώρισαν;

Αν είσαι μοναχοπαίδι, πιστεύεις ότι φταις εσύ για το διαζύγιο των γονιών σου. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Έχω θυμώσει και με τους δύο κατά καιρούς, αλλά αυτό που ένιωθα ως παιδί όταν χώρισαν ήταν ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το ένιωθα υποσυνείδητα, αργότερα, μεγαλώνοντας, το έφερα στο συνειδητό με ψυχοθεραπεία.

Εξακολουθείς να κάνεις ψυχοθεραπεία;

Όχι πλέον. Δεν έκανα πολλά χρόνια.

Στην ίδια συνέντεξη είχε μιλήσει και για τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, λέγοντας πως δεν έκανε όλα όσα μπορούσε για να κρατήσει τον γάμο τους.