Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Εικόνες από τις διακοπές με τα παιδιά τους στη Νάξο

Η Νάξος ήταν για ακόμα ένα καλοκαίρι το νησί που επέλεξαν Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος για να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ένα νησί που όπως γράφει η παρουσιάστρια, έχει επενδύσει με τον σύζυγό της, σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κοινοποίησε στα social media εικόνες από το νησί των Κυκλάδων με τους δύο γιους και τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Η ίδια τόνισε ότι παρά το γεγονός, πως κανένας από τους δύο δεν έχει καταγωγή από τη Νάξο, νιώθει μια ιδιαίτερη σύνδεση με το νησί.

«Το νησί μας, έτσι μόνο μπορώ να αποκαλώ πλέον τη Νάξο. Όχι, δεν έχει κανένας μας καταγωγή από εδώ, ούτε δραστηριοποιούμαστε στο νησί, έχουμε την πιο σπουδαία σύνδεση, επενδύσαμε πνευματικά και συναισθηματικά.

Είχαμε ανάγκη αυτές τις διακοπές – άλλωστε το λέει και η λέξη – τα ελληνικά νησιά μας, οι ατελείωτες ώρες στην παραλία, ο πολύτιμος ύπνος, ένα καλό φαγητό, ο ήλιος μας, ο ήχος της θάλασσας, τα αμέτρητα παγωτά, αυτή η ξεγνοιασιά, ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και το κινητό είναι το απόλυτο καλοκαίρι».

Στις αρχές Αυγούστου η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες με καυτό ροζ μπικίνι σε παραλία να παίζει ανέμελα με τον σκύλο της. Οι διακοπές της παρουσιάστριας συνεχίστηκαν με τον τρόπο που ήθελε και είχε σχεδιάσει με τον σύζυγό της.