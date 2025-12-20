Κωνσταντίνος Αργυρός: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση, έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική και ανέφερε πως σε αυτή τη φάση της ζωής του, δεν το σκέφτεται. Ανέφερε πως κατά καιρούς του έχουν γίνει σχετικές προτάσεις, αλλά όπως είπε, δεν μπορεί για την ώρα να μπει σε μια τέτοια διαδικασία.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε και για την καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Απέφυγε να τοποθετηθεί. Ανέφερε πως δεν έχει παρακολουθήσει τις εξελίξεις, επειδή έλειπε στο εξωτερικό. Το ξεκίνημα πάντως έγινε με τη φημολογία που αναπτύχθηκε, ότι σκοπεύει να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ. Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω», απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όσον αφορά την πατρότητα, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό με την πατρότητα. Είναι το καλύτερο πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη.

Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Για αυτούς τα κάνω όλα. Αν τα φέρει ο Θεός, αυτός αποφασίζει (για το αν θα μεγαλώσει η οικογένεια του)».

Όταν κλήθηκε να απαντήσει για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε: «Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, συγγνώμη, δεν το έχω παρακολουθήσει γιατί έλειπα τις τελευταίες δυο-τρεις μέρες, ήμουν στο εξωτερικό, γύρισα χθες το βράδυ και ασχολήθηκα τώρα με αυτή τη φανταστική πρεμιέρα. Δεν έχω γνώση».

Προ ημερών ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές του, σε πεντάστερο ξενοδοχείο της πόλης.