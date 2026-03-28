Κωνσταντίνος Αργυρός για Γιώργο Μουκίδη και Ανδρέα Μικρούτσικο: Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψε από το Βελιγράδι, μετά τη συναυλία που πραγματοποίησε και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μίλησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών που τον περίμεναν. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις αρνητικές κριτικές του Γιώργου Μουκίδη και του Ανδρέα Μικρούτσικου, στην έκρηξη που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Κύπρου, στον Αkyla και στα δημοσιεύματα για τους νονούς του δεύτερου παιδιού του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «μάγεψε» την πρωτεύουσα της Σερβίας, ενώ ανάμεσα στο πλήθος που βρέθηκε στη συναυλία του, ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης. Ανάμεσα στις ερωτήσεις των ρεπόρτερ υπήρχε και μία για τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Μουκίδης για εκείνον. Ο γνωστός συνθέτης είχε πει πως ποτέ δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να γράψει τραγούδι στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε ερώτηση για την κριτική του Γιώργου Μουκίδη. Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο που είπε ότι ασχολείται πολύ με τα πολιτικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης απάντησε: «Εγώ αυτό που κάνω είναι να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, αυτό έχω σκοπό να κάνω, με χαμηλά το κεφάλι».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε στη συνέχεια: «Ο Akylas έχει μια πολύ ωραία φιγούρα, θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα του. Δεν θα αρνιόμουν να πάω στη Eurovision, αρκεί να είχα ένα τραγούδι που θα ένιωθα αυτοπεποίθηση».

Για την έκρηξη στο νυχτερινό κέντρου της Κύπρου, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη εμφάνισή του, ανέφερε πως: «Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ και η ομάδα μου, λίγο, ξέρεις, ανησυχήσαμε στην αρχή (με την έκρηξη στην Κύπρο). Αλλά μετά μας ενημέρωσαν από τις αρχές ότι ήταν όλα υπό έλεγχο και νιώσαμε μια ασφάλεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, διαλύθηκε και η τζαμαρία. Εγώ είμαι εδώ για να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, να μοιράζω αγάπη και να δίνω χαρά εκεί που μπορώ και να βοηθάω με οποιοδήποτε τρόπο. Και για τη χώρα μου και για τους ανθρώπους που το χρειάζονται» τόνισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής ανέφερε: «Φαντάσου πόσο περίεργα νιώθω αυτή τη στιγμή, που λείπω τρεις μέρες από την οικογένειά μου και τον γιο μου και ανυπομονώ να φτάσω γρήγορα σπίτι. Έρχεται η κόρη μας! Όλοι καλά είμαστε, Δόξα τω Θεώ».

«Ευχαριστώ. Γενικά όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Καθίστε να γεννηθεί πρώτα το παιδί (και μετά θα δούμε τους νονούς)» είπε καταληκτικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αλεξάνδρα Νίκα.