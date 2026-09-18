Νίκος Καρβέλας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, είμαι ακμή»

Για το πώς βλέπει τον εαυτό του και πώς αντιλαμβάνεται την πορεία του, μίλησε με ειλικρίνεια ο Νίκος Καρβέλας, στη συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη (17.09.2026) στην εκπομπή «Άνω Κάτω Κοινωνία». Ο γνωστός συνθέτης στάθηκε και στο σχόλιο του παρουσιαστή Κωνσταντίνου Μπογδάνου που τον αποκάλεσε «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής».

Ο Νίκος Καρβέλας αμφισβήτησε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας πως το ελληνικό κοινό έχει σχηματίσει διαφορετική εικόνα για τον ίδιο αλλά και για το έργο του.

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«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», ανέφερε συγκεκριμένα, δίνοντας «πάσα» στον εαυτό του να αναφερθεί στις μεγάλες δημιουργίες του.



«Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, επειδή αυτό είπες», συνέχισε.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέγοντας πως χρησιμοποίησε την φράση «το soundtrack». Ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε όμως στην αρχική τοποθέτησή του.

Δείτε τη συνέντευξη από το 1.11.12:

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«Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback; Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει σήμερα ορισμένες από τις επιλογές του.

Παραδέχθηκε πως πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο εξέφραζε την αγάπη του, δεν ήταν πάντα σωστός.



«Αγάπησα με ηλιθιότητα, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι ήταν μια χυδαιότητα πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα».

Τέλος αναφέρθηκε και στην πίστη που διατηρεί απέναντι στις σχέσεις του, τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματά του.

«Πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, με όλα τα συναισθήματα γενικότερα», διευκρίνησε.