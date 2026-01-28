Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου έγιναν γονείς – Γέννησε κοριτσάκι η σύζυγος του τραγουδιστή

Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου έγιναν για πρώτη φορά γονείς και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και λίγες ώρες αργότερα, δημοσιοποίησε φωτογραφία της από το δωμάτιο του μαιευτηρίου. Χαμογελαστή και ανακουφισμένη καθώς όλα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε στα social media το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο Κώστας Καραφώτης, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα ροζ μπαλόνια στο μαιευτήριο. Η Κάτια Μάνου έγραψε στη φωτογραφία που δημοσιοποίησε, το πρώτο μήνυμα στη νεογέννητη κόρη της: «Κορίτσι μου πάντα μαζί».

«Ήρθες εσύ και η νύχτα γέμισε φως» έγραψε ο Κώστας Καραφώτης επιλέγοντας στίχους από τραγούδι του. Ο καλλιτέχνης ζει μια από τις πιο τρυφερές και ξεχωριστές περιόδους της ζωής του. Η Κάτια Μάνου ήταν η γυναίκα που επέλεξε για να κάνει οικογένεια και πλέον οι δυο τους δέχονται ευχές από συγγενείς και φίλους.

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης. Σχεδόν δυ χρόνια μετά, οι δυο τους έγιναν γονείς.

«Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι», είχε δηλώσει προ ημερών ο Κώστας Καραφώτης, καλεσμένος στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha.