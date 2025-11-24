Lifestyle

Κώστας Καραφώτης: Το φύλο του μωρού που περιμένουμε με τη σύζυγο μου είναι κοριτσάκι

"Τον νονό τον έχουμε βρει αλλά το όνομα του μωρού όχι" παραδέχθηκε ο Κώστας Καραφώτης
Κώστας Καραφώτης
Ο Κώστας Καραφώτης

Για την εγκυμοσύνη της συζύγου του και για το γεγονός πως σε λίγες ημέρες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας μίλησε ο Κώστας Καραφώτης στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Δευτέρας στο πρόγραμμα του MEGA.

“Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω! Είναι πιο δύσκολο προφανώς” δήλωσε αρχικά ο αγαπημένος τραγουδιστής.

“Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση”.

“Δεν το σκέφτομαι, το ξέρω ότι θα είμαι μέσα κατά τη διάρκεια του τοκετού” τόνισε, με χαμόγελο, ο Κώστας Καραφώτης στην κάμερα της εκπομπής του MEGA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
187
89
84
32
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo