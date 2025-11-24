Κώστας Καραφώτης: Το φύλο του μωρού που περιμένουμε με τη σύζυγο μου είναι κοριτσάκι

Για την εγκυμοσύνη της συζύγου του και για το γεγονός πως σε λίγες ημέρες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας μίλησε ο Κώστας Καραφώτης στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Δευτέρας στο πρόγραμμα του MEGA.

“Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω! Είναι πιο δύσκολο προφανώς” δήλωσε αρχικά ο αγαπημένος τραγουδιστής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση”.

“Δεν το σκέφτομαι, το ξέρω ότι θα είμαι μέσα κατά τη διάρκεια του τοκετού” τόνισε, με χαμόγελο, ο Κώστας Καραφώτης στην κάμερα της εκπομπής του MEGA.