Κώστας Νικούλι: Ένιωθα και εδώ στην Ελλάδα και στην Αλβανία ξένος

«Πάντα έλεγα ότι κατάγομαι από τους Αγίους Σαράντα», υπογράμμισε ο γνωστός ηθοποιός
O Κώστας Νικούλι / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Κώστας Νικούλι που φέτος πρωταγωνιστεί στην υπερπαραγωγή του MEGA, «Οι αθώοι», καθώς και στην καθημερινή σειρά του ALPHA, «Να μ’ αγαπάς».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (20.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και έκανε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, ο Κώστας Νικούλι αναφέρθηκε στην αλβανική καταγωγή του αλλά και τον ρατσισμό που έχει βιώσει. 

«Την αγάπησα πολύ τη δουλειά, η πρόταση είχε γίνει από το 2021 από τον Νίκο Κουτελιδάκη. Διάβασα και το βιβλίο, ήταν σαν στόχος, σαν φάρος. Είπα “θα κάνω αυτό στη ζωή μου”», είπε αρχικά για τους «Αθώους».

«Ο Γιάννος ψάχνει την έννοια της αγάπης, την υπέρτατη, που δεν πληγώνει και βοηθά τους άλλους. Επιλέγει να βασανιστεί ο ίδιος για να απελευθερωθεί ένας άλλος άνθρωπος», δήλωσε ακόμα για τον ρόλο του.

Μιλώντας για την αλβανική καταγωγή του, ο Κώστας Νικούλι υπογράμμισε: «Πάντα έλεγα ότι κατάγομαι από τους Αγίους Σαράντα. Στις εκθέσεις μου έγραφα για την παραλία εκεί, ήμουν περήφανος για τους ανθρώπους μου. Ο πατέρας μου είχε mini market και μετά έγινε οδηγός ταξί. Από τους γονείς μου πήρα τη θέληση, ήρθαν εδώ και κατάφεραν όσα κατάφεραν».

Παράλληλα, ο Κώστας Νικούλι αναφέρθηκε στην τέχνη της υποκριτικής και εξομολογήθηκε ότι υπήρξε ένα διάστημα της ζωής του που ένιωθε ξένος και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. 

«Στην υποκριτική, τα αρνητικά μας πάμε να τα φωτίσουμε. Ένιωθα και εδώ (σ.σ. στην Ελλάδα) και στην Αλβανία ξένος, αλλά δεν με έκανε να φοβάμαι αυτό. Ένιωθα ότι ανήκω στους φίλους μου», δήλωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός.

Επιπλέον, ο Κώστας Νικούλι αναφέρθηκε και στην πατρότητα, καθώς έχει αποκτήσει ένα παιδί με τη σύντροφό του, Κατερίνα Μαούτσου.

«Η ενέργεια που παίρνεις από το παιδί τα ξεπερνά όλα. Θέλω να είμαι εκεί για τον γιο μου, να κάνω θυσίες», δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερότητα και στη σύντροφό του, αναφέροντας: «Με κέρδισε η επικοινωνία, επικοινωνούσαμε σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο. Είναι ωραίες αναμνήσεις και ότι τις μοιραστήκαμε, τις βιώσαμε μαζί. Περάσαμε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και το ζήσαμε μαζί, δεθήκαμε».

Τέλος, ο Κώστας Νικούλι αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι θα παίξει στην Επίδαυρο με την παράσταση «Άλκηστις».

