Μιμή Ντενίση: Το καλοκαίρι της ηθοποιού στον Θεολόγο μέσα από φωτογραφίες

Η Μιμή Ντενίση περνάει κάθε καλοκαίρι τον χρόνο της στο Θεολόγο, όπου διατηρεί ένα υπέροχο εξοχικό σπίτι εδώ και πολλά χρόνια. Φέτος έκανε, λοιπόν, το ίδιο και ξεκουράζεται, έχοντας δίπλα της όσο την κόρη της, Μαριτίνα όσο και καλούς της φίλους.

Την Τρίτη (11.08.2026) η Μίμη Ντενίση μοιράστηκε μέσω του Instagram αρκετές φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές χαλάρωσης, ξεκούρασης και ηρεμίας που περνάει στον Θεολόγο.

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«Διακοπές με την οικογένεια και φίλους, μέρος 1ο», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μιμή Ντενίση.

Οι φωτογραφίες ήταν τόσο από το σπίτι της όσο και από βόλτες που έκανε η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα με την παρέα της σε μαγαζιά της περιοχής.

Όπως σας είχαμε αποκαλύψει πρόσφατα, η Mιμή Ντενίση το τελευταίο διάσημα κάνει διακοπές με την κόρη της στον Θεολόγο, όπου βρίσκεται το «ησυχαστήριό» της, το οποίο είχε δείξει στους θαυμαστές της μέσω του Instagram.

«Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός. Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, και, δυστυχώς, ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα», είχε εξομολογηθεί πριν από λίγο καιρό η Μιμή Ντενίση σε συνέντευξή της.