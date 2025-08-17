Ξέσπασε η Αναστασία Γιούσεφ για όσους την εμπλέκουν με παράνομες δραστηριότητες: «Θα προβώ σε άλλες ενέργειες»

Η Αναστασία Γιούσεφ αποφάσισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες δραστηριότητες και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το όνομά της Αναστασίας Γιούσεφ φέρεται να εμπλέκεται σε μία υπόθεση που ερευνά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και αφορά υπόθεση στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών.

Η γνωστή influencer, αν και αυτό το διάστημα απολαμβάνει τις διακοπές της, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να προειδοποιήσει όσους την εμπλέκουν με παράνομες δραστηριότητες.

«Είμαι σε διακοπές και προσπαθώ να μη δώσω σημασία. Όμως κάποια δημοσιεύματα που με κατηγορούν και λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου πραγματικά δεν με αφήνουνε», αναφέρει η Αναστασία Γιούσεφ μέσα από ένα σύντομο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου, παρακαλώ πολύ να κατέβουν όλα αυτά γιατί θα προβώ σε άλλες ενέργειες. Ευχαριστώ», επισημαίνει κλείνοντας το βίντεό της η γνωστή χορεύτρια.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση που είχε εκδώσει προ ημερών και συγκεκριμένα την Παρασκευή (15.08.2025) η δικηγόρος της Αναστασίας Γιούσεφ, Σοφία Κατσούλα.

Μάλιστα η δικηγόρος είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να σταματήσει η αναπαραγωγή του ονόματος της Αναστασίας Γιούσεφ και σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε ρητά για την άσκηση κάθε δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών

«Μετ΄ εκπλήξεώς μας πληροφορηθήκαμε, πως κατά παράβαση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διακινούνται σε πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης άρθρα με αναφορά στο όνομα της εντολίδος μας κας Αναστασίας Γιούσεφ.

Η επίμονη αναφορά στο όνομα της εντολίδος μας τις τελευταίες ημέρες, σε διαδικτυακές αναρτήσεις και ρεπορτάζ, παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμά της στην προστασία των προσωπικών της δεδομένων και την ιδιωτική της ζωή. Η δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων χωρίς τη συναίνεσή της -ιδίως όταν δεν έχει ασκηθεί σε βάρος της καμία ποινική δίωξη— αντιβαίνει στη θεμελιώδεις αρχές προστασίας της προσωπικότητάς της αλλά και εγείρει προβληματισμούς για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται ειδησεογραφικά υποθέσεις, αδιαφορώντας τόσο για τη νομική τους υποχρέωση όσο και για τη δεοντολογία που οφείλουν να τηρούν.

Ως εκ τούτου, καλούμε μετ’ επιτάσεως όλα τα μέσα να σταματήσουν άμεσα την αναπαραγωγή του ονόματος αλλά και της εικόνας της κυρίας Γιούσεφ, τόσο σε τίτλους όσο και σε περιεχόμενο δημοσιευμάτων, και να επιδείξουν τον προσήκοντα σεβασμό προς τα δικαιώματά της.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε ρητά για την άσκηση κάθε δικαιώματός της ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών», ανέφερε η ανακοίνωση.