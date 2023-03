Η Μπρουκ Σιλντς τα έχει βάλει πολλές φορές τελευταία με τη μητέρα της και έχει αφήσει αιχμές για τη σχέση τους και αυτό η 57χρονη ηθοποιός το έκανε και πάλι λέγοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η Τέρι Σιλντς την άφηνε να γυρίζει σχεδόν… πορνογραφικές σκηνές όταν ήταν μικρή και κάτι τέτοιο δεν θα το έκανε ποτέ εκείνη στα παιδιά της.

Η κουβέντα για το όλο θέμα των σχέσεων της ηθοποιού με τη μητέρα της ξεκίνησε με αφορμή το ντοκιμαντέρ για την πολυσυζητημένη και… τολμηρή ταινία Pretty Baby στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει σε ηλικία μόλις 11 ετών η Μπρουκ Σιλντς το 1978. Η ηθοποιός υποδυόταν μια ανήλικη πόρνη που μεγάλωσε σε έναν οίκο ανοχής.

Η Μπρουκ Σιλντς εμφανιζόταν σχεδόν γυμνή σε κάποιες σκηνές, ενώ σε μια άλλη φιλούσε στο στόμα, τον 27χρονο τότε Αμερικανό ηθοποιό, Κιθ Καραντάιν.

Η 57χρονη σήμερα Μπρουκ Σιλντς, είπε πως μέχρι και τώρα δεν έχει καταλάβει πώς η μητέρα της Τέρι Σιλντς την άφησε να γυρίσει εκείνες τις τολμηρές σκηνές. Μάλιστα είπε ότι οι κόρες, η 19χρονη Ρόουαν και η 16χρονη Γκρίερ αρνούνται να δουν εκείνη την ταινία.

Σε ένα απόσπασμα μάλιστα από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ Pretty Baby που θα βγει τον επόμενο μήνα, η κόρη της Μπρουκ Σιλντς, η Ρόουαν λέει: «Είναι παιδική πορνογραφία! Θα μας άφηνες να το κάνουμε αυτό στην ηλικία των 11 ετών;».

Η Μπρουκ Σιλντς δείχνει να υιοθετεί τα λόγια της κόρης της περί «πορνογραφίας» και της απαντά με εμφανή την συγκίνηση στο πρόσωπό της: «Όχι»!

