Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Moment» με την τραγουδίστρια Charli xcx

Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «The Moment», η πρώτη κινηματογραφική δουλειά της Charli xcx σε συνεργασία με την A24. Βασισμένη σε πρωτότυπη ιδέα της ίδιας της τραγουδίστριας η ταινία εστιάζει «σε μια ανερχόμενη ποπ σταρ που αντιμετωπίζει τις πολυπλοκότητες της φήμης και της πίεσης της βιομηχανίας ενώ προετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στην αρένα», όπως αναφέρεται στην σύνοψη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έινταν Ζαμίρι (Aidam Zamiri) στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους, σε σενάριο που συνυπογράφει με τον Μπέρτι Μπράντες Bertie Brandes).

Στο πλευρό της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας πρωταγωνιστούν οι Ροζάνα Αρκέτ (Rosanna Arquette), Κέιτ Μπέρλαντ (Kate Berlant), Τζέιμι Ντεμετρίου (Jamie Demetriou), Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner), Χέιλι Μπέντον Γκέιτς (Hailey Benton Gates), Άιζακ Πάουελ (Isaac Powell) καθώς και οι Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott) και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Alexander Skarsgård).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταρ του «Brat» έχει εμφανιστεί σε αρκετές παραγωγές που κυκλοφόρησαν φέτος, συμπεριλαμβανομένων των «Erupcja» του Pete Ohs, «100 Nights of Hero» της Τζούλια Τζάκμαν (Julia Jackman) και «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς (Romain Gavras).

Επίσης, θα πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της ταινίας «Faces of Death» του Ντάνιελ Γκόλντχαμπερ (Daniel Goldhaber), στο «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι (Gregg Araki), όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde), τον Μέισον Γκούντινγκ (Mason Gooding) και τον Κούπερ Χόφμαν (Cooper Hoffman), καθώς και στην ταινία «The Gallerist» της Κάθι Γιαν (Cathy Yan) με τις Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega), Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones).

«Απολαμβάνω πραγματικά το ταξίδι μου στην υποκριτική», είχε αναφέρει τον περασμένο Αύγουστο, η Charli xcx στο Variety συμπληρώνοντας: «Αυτή τη στιγμή νιώθω απίστευτα δημιουργική και θέλω να κάνω μόνο πράγματα που με εμπνέουν και με κάνουν να νιώθω γεμάτη ενέργεια».

Η ταινία «The Moment» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026.