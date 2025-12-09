Λάκης Γαβαλάς: Ακόμα και στη ΓΑΔΑ οι συνθήκες ήταν καλύτερες σε σχέση με το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και θέλησε να περιγράψει την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, σε αντιδιαστολή με τις εικόνες που έζησε στις φυλακές Κορυδαλλού και τη ΓΑΔΑ. Ο σχεδιαστής είδε τις δυσκολίες ασθενών στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει τη σύγκριση.

Όπως είπε ο Λάκης Γαβαλάς οι συνθήκες στη φυλακή και στη ΓΑΔΑ ήταν καλύτερες από εκείνες στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Για τον ίδιο τα κελιά που κλήθηκε να μείνει, δεν ήταν ό,τι χειρότερο έχει ζήσει στη ζωή του.

«Η φυλακή για μένα ήταν πάντα πειθαρχία. Έχω μείνει κι εγώ σε δομές στο εξωτερικό, σε πανσιόν, για να κάνω ένα σόου. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που τα είχε όλα εύκολα στη ζωή του, γι’ αυτό ξέρω τι θα πει και το στρίμωγμα», περιέγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

«Έχω κοιμηθεί σε τρένο, έχω κοιμηθεί σε τρώγλες. Άρα λοιπόν, το κελί για μένα μπορεί να ήταν και κάτι πιο χαριτωμένο. Έχω πάει στο νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”, να μη λέω τώρα περισσότερα, και έχω δει πώς ζουν οι ασθενείς. Είπα ότι, ακόμα και στη ΓΑΔΑ, οι συνθήκες ήταν καλύτερες απ’ ό,τι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Εμένα οι συγκρίσεις μου είναι διαφορετικές. Εμένα μου αρέσει το luxury, αυτό υπηρετώ, γιατί είναι η δουλειά μου. Από κει και πέρα είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία μου.

Έχω δουλέψει για μεγάλους σχεδιαστές, πήρα πράγματα από εκείνους και είμαι χορτάτος», κατέληξε επί του θέματος ο Λάκης Γαβαλάς.

