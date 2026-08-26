Λάκης Γαβαλάς: Μετέτρεψε παραδοσιακή χειροποίητη μαξιλαροθήκη σε τουνίκ

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι γνωστό ότι έχει ένα μοναδικό προσωπικό στυλ. Αυτό έδειξε και στο τελευταίο του ταξίδι στο νησί της Κρήτης και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα.

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέβασε στα social media του μια ανάρτηση κάνοντας λόγο για ονειρικές παραλίες και αυθεντικά αντικείμενα.

Ο σχεδιαστής μόδας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες ενώ βρίσκεται πάνω σε έναν βράχο και με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

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Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η μπλούζα που φορούσε και αποκάλυψε πως προέρχεται από μια χειροποίητη μαξιλαροθήκη την οποία του δώρισαν.

«Καλησπέρα φίλοι μου!! Σήμερα η τελευταία μέρα στην υπέροχη Ιεράπετρα και τις ονειρικές παραλίες ειδικά αυτές μπροστά στο #κακκosbeach στο Κουτσουνάρι… Η τουνίκ μου με τις ρίγες είναι παλιά χειροποίητη μαξιλαροθήκη στον αργαλειό, που μου την δώρισε η @coore, όταν της είπα ότι ψάχνω κάτι αυθεντικό!! Αφού λοιπόν το απέκτησα, άνοιξα 3 τρύπες, και το έκανα μια υπέροχη τουνίκ!!

Πόσες τεχνικές και αριστουργήματα τείνουν να εξαφανιστούν, μιας και οι νέες γενιές δεν τις διαιωνίζουν. Αγαπώ την Ελλάδα μου με τις υπέροχες τεχνικές στην κλωστοϋφαντουργία!!».