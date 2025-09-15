Λάκης Λαζόπουλος: Σε μία παράσταση η μητέρα μου έβγαλε τη φωτογραφία του πατέρα μου να με ακούσει και αυτός

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη με αφορμή της σατιρικής εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που επιστρέφει στο MEGA στις 29 Οκτωβρίου.

O καταξιωμένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής «Buongiorno» τη Δευτέρα (15.09.2025) και μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος περιέγραψε μία συγκλονιστική στιγμή της ζωής του όταν η μητέρα του πήγε να το δει στο θέατρο και έβγαλε τη φωτογραφία του πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το καλοκαίρι πέρασα σχεδόν αδιάφορα. Δεν πήγα πουθενά. Πήγα στην Πάρο, δεν βγήκα από το σπίτι, γιατί δεν μπορώ την ζέστη. Άνθρωποι, φίλοι ερχόντουσαν στο σπίτι», δήλωσε αρχικά, ενώ τόνισε ότι δεν παρακολουθεί τηλεόραση.

«Τηλεόραση δεν βλέπω. Τα social media είναι για εμένα η πηγή της ενημέρωσης», είπε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ζήτησε να μην στραφούν πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας τον γάμο της κόρης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν το ήθελα και δεν το ήθελε και κανείς στο σπίτι μου», διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος παραδέχθηκε ότι έχει μοιραστεί προσωπικές ιστορίες μόνο με τη μητέρα του, η οποία πήγαινε και στις εκπομπές του.

«Είχε πεθάνει ο πατέρας μου και παίζω σε μία παράσταση. Ξαφνικά η μητέρα μου ανοίγει την τσάντα και βγάζει της φωτογραφία του πατέρα μου να ακούσει και αυτός. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το βλέπω και εγώ. Οι γυναίκες αυτές ζούσαν έτσι, συνέχισε να ζει με τον άντρα της νοητά. Αν του μιλούσε; Δεν σταματούσε. Είμαι κατά 80% ο πατέρας μου. Στην αρχή δεν μπορούσα, μου ερχόταν συγκίνηση, ξέρω ότι αν βάλω το θέμα αυτό θα συγκινηθώ», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι ετοιμάζει μία σειρά για το MEGA που είναι 16 επεισοδίων και θα έχει τίτλο «17 βαλίτσες και μία μαύρη».