Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τους έξι μήνες από τον θάνατο του πατέρα του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, σήμερα Κυριακή (22.02.2026) τελέστηκε το μνημόσυνο για τους 6 μήνες από τον θάνατο του αξέχαστου δημοσιογράφου.

Ο παρουσιαστής του OPEN βρέθηκε στο νεκροταφείο και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε και μία σειρά από φωτογραφίες από το μνήμα του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«6 μήνες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

«Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του. Πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν από 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες, που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες.

Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε ένα μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Οπότε μπήκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το μικρόβιο, έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά ήταν καλά. Ήθελε να δει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε αν πήραμε κανέναν στην εκπομπή, περίμενε να περάσουν οι 10 μέρες τσαντισμένος όπως πάντα, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στο νοσοκομείο, και την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή…», είχε εξομολογηθεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την ασθένεια του πατέρα του.