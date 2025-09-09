Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Οι συγκινητικές αναρτήσεις των συναδέλφων του για τα 6 χρόνια από τον θάνατό του

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 από καρδιακό επεισόδιο βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο. Το κενό της απώλειάς του μένει και 6 χρόνια μετά τον θάνατό του οι αγαπημένοι του συνάδελφοι τον αποχαιρετούν.

Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Δημήτρης Σταρόβας, ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας θέλησαν να τιμήσουν δημοσίως τη μνήμη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα κάνοντας κάποιες άκρως συγκινητικές αναρτήσεις.

«Είναι το γέλιο σου… Έξι χρόνια φιλαράκι μου. Τον αριθμό σου πάντως δεν τον σβήνω», έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία.

«Δύο παιδιά Βολιώτικα», ανέφερε στη δική του ανάρτηση ο Νίκος Πορτοκάλογλου, που πέρασε πρόσφατα μία περιπέτεια υγείας, χωρίς να χρειαστεί να γράψει περισσότερα για τη στενή σχέση και τη φιλία που έδενε τους δύο καλλιτέχνες.

«9/09/2019… έξι χρόνια μετά και εξακολουθεί να μου φαίνεται σαν ψέμα», έγραψε στη δική του ανάρτηση ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Ο Λαυρεντάκος μας που έφτιαχνε τις παρέες, που μοίραζε το τεράστιο ταλέντο του γενναιόδωρα παντού χωρίς να το σκέφτεται !

Έξι χρόνια χωρίς αυτόν κι ακόμα δεν χωνεύεται», έγραψαν οι Πυξ Λαξ, Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπης Στόκας στον λογαριασμό του συγκροτήματός τους.

Νωρίτερα η μονάκριβη κόρη του, Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, που παντρεύεται σε μερικές ημέρες, μίλησε για τον σπουδαίο πατέρα της, αποκαλύπτοντας: «Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του. Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει. Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα “μην προσπαθείτε άλλο“».