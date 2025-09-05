Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε αφαίρεση χολής: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και το δημόσιο «ευχαριστώ»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται από την Τρίτη (02.09.2025) ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος αποκάλυψε, μέσω ανάρτησης, το ακριβές πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Όπως έγραψε ο γνωστός τραγουδιστής μέσω του Facebook την Παρασκευή βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Μάλιστα, ο Νίκος Πορτοκάλουγλου ανακοίνωσε ότι ύστερα από 10 ημέρες θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.

Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.

Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.

Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση! Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου», είχε αναφέρει η αρχική ανακοίνωση για το πρόβλημα υγείας του ερμηνευτή.