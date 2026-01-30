Lifestyle

Λένα Δροσάκη: «Μετά από ένα χειρουργείο δεν μπορούσα ούτε να πάρω αγκαλιά το παιδί μου»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να κάνει ούτε βασικές κινήσεις με τα χέρια της
Λένα Δροσάκη
Λένα Δροσάκη / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η γνωστή ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, βρέθηκε σε ένα βιωματικό δείπνο στο σκοτάδι το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day αποκαλύπτοντας κάποιες δυσκολίες που είχε βιώσει.

Συγκεκριμένα η ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, μίλησε για ένα χειρουργείο που είχε κάνει στο παρελθόν που την είχε επηρεάσει τόσο πολύ σωματικά και δεν μπορούσε να κάνει ούτε κάποιες βασικές κινήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι μετά την επέμβαση αυτή για ένα διάστημα δε μπορούσε να κάνει κινήσεις με τα χέρια της, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αγκαλιάσει ούτε τον γιο της, Αναστάση.

«Μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει, δε μπορούσα να κάνω βασικές κινήσεις με τα χέρια μου. Δε μπορούσα να πάρω αγκαλιά το παιδί μου, τότε ήταν και μικρό ακόμα» εξομολογήθηκε η Λένα Δροσάκη.

