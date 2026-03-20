Λένα Μαντά: Δεν είχα εμπειρίες, γνώρισα τον άντρα μου στα 18 μου, με αυτόν έφτασα μέχρι τα 60, έφυγε και τελείωσα

Η Λένα Μαντά έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στη ζωή της καθώς και στον πολυαγαπημένο της σύζυγο, Γιώργο, που έχει χάσει.

Η γνωστή συγγραφέας μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή The Mute Project και εξήγησε ότι μετά τον θάνατο του άντρα της η ζωή της άλλαξε ριζικά. Παράλληλα, η Λένα Μαντά σημείωσε ότι έναν άντρα γνώρισε στη ζωή της, αλλά ως συγγραφέας αντλεί έμπνευση από άλλα πράγματα.

«Εγώ δεν είχα εμπειρίες, γνώρισα έναν άντρα στα 18 μου, με αυτόν έφτασα μέχρι τα 60, που έφυγε εκείνος και τελείωσα. Αλλά ένας συγγραφέας δεν περιμένει να ζήσει για να γράψει. Θα τελείωναν οι σελίδες του πάρα πολύ γρήγορα», δήλωσε η γνωστή συγγραφέας.

Παράλληλα η Λένα Μαντά αναφέρθηκε στη σχέση της με τον άντρα της.

«Εμένα η σχέση μου με τον άντρα μου ήταν πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή, πολύ κεφάτη μέχρι το τέλος. Του έλεγα ότι είναι η “σπονδυλική μου στήλη”. Σαν άνθρωπος εγώ είμαι πολύ παρορμητική, πολύ επιθετική αν με πειράξεις – κυρίως όχι εμένα αλλά τους ανθρώπους μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Γιώργος ήταν πολύ πιο ήρεμος, αρά εγώ όσο είχα την πλάτη μου να ακουμπάει επάνω του. Μπορούσα να φάω όλο τον κόσμο. Αυτό, τη στιγμή που έφυγε έπρεπε λίγο να σταθώ, να βρω τις ισορροπίες μου, να προσδιοριστώ, να επανεφεύρω τον εαυτό μου, γιατί η ζωή έτσι όπως εγώ την ήξερα είχε χαθεί οριστικά», πρόσθεσε η Λένα Μαντά.