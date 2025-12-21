Lifestyle

Λευτέρης Πανταζής – Κόνι Μεταξά: Βίντεο από το νοσοκομείο ενώ παρακολουθούν τη συναυλία της Άννας Βίσση

«Έκανα εξετάσεις και είμαι καλύτερα» δηλώνει ο Λευτέρης Πανταζής για την κατάσταση της υγείας του
Λευτέρης Πανταζής και Κόνι Μεταξά
Λευτέρης Πανταζής και Κόνι Μεταξά / NDP PHOTO

Ο Λευτέρης Πανταζής παραμένει σε νοσοκομείο της Αθήνας λόγω υπερκόπωσης και στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η κόρη του, Κόνι Μεταξά. Σε βίντεο μάλιστα που ανέβασε η 34χρονη, φαίνεται η τηλεόραση στο δωμάτιο του καλλιτέχνη, να δείχνει τη συναυλία της Άννας Βίσση που μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (20-12-2025) το Mega.

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στον Αρτ, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό του η κόρη του, Κόνι Μεταξά. «Η κούραση ήταν, έπεσα κάτω. Έπαθα υπερκόπωση» είπε αρχικά ο δημοφιλής τραγουδιστής μέσα από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από το βράδυ της Παρασκευής (19-12-2025).

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Κάναμε το Open, το γιορταστικό, 16 ώρες όρθιος. Τα έπαιξα εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Την Πέμπτη έπεσα κάτω. Ζαλίστηκα και έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Έκανα εξετάσεις, είμαι καλύτερα. Ύπνο θέλω. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Θα πάρω εξιτήριο την Δευτέρα. Αφού δουλεύω σαν το σκύλο, δεν ξέρεις; Η Άντζελα Δημητρίου με πήρε τηλέφωνο.

Από χθες το βράδυ που ήρθα, σήμερα είμαι ήδη καλύτερα. Αύριο προληπτικά, πρέπει να είμαι κι αύριο μέσα και τη Δευτέρα το μεσημέρι βγαίνω. Την καρδιά κοιτάνε, αλλά είναι καλή η καρδιά. Απλώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ ρε Αρτ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Απ’ την κούραση, απ’ το στρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Το παιδί μου δεν θα ανησυχήσει; Μαζί είμαστε. Είναι δίπλα μου, βράχος. Με προστατεύει. Είναι δίπλα μου» ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής στις νέες δηλώσεις του.

Η Κόνι Μεταξά έκανε παρέα στον πατέρα της, με τους δυο τους να βλέπουν στην τηλεόραση τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, η οποία προβλήθηκε αποκλειστικά από το Mega.

Ο καλλιτέχνης αισιοδοξεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Προ ημερών στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Λευτέρης Πανταζής, είχε διασκεδάσει και ο Πάνος Ρούτσι, με τις εικόνες τότε να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.

