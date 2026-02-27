Lifestyle

Λίνα Νικολακοπούλου: «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα»

Για τον Akyla και το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision φέτος μίλησε η στιχουργός
Η Λίνα Νικολακοπούλου
Η Λίνα Νικολακοπούλου / eurokinissi

Θετικά βλέπει τη συμμετοχή του Akylas η Λίνα Νικολακοπούλου. Μιλώντας στο Star και την εκπομπή “Breakfast@Star” σχολίασε πως «δεν θα σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα σας πω ότι το θεωρώ έξυπνο, έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται και να το ξεχωρίσει. Έχει μία ιδέα».

Για την κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision, η στιχουργός ανέφερε πως «νομίζω ότι κάθε φορά κάτι θα βρίσκουμε για να διατυπώνουμε ή την αγωνία μας ή τη διαφωνία μας. Σημασία έχει για εμένα ότι αυτά τα παιδιά του καιρού αυτού, έγραψαν κάτι, δημιούργησαν κάτι και είχαν και το θάρρος και το σθένος να το παρουσιάσουν για να το εκλέξουν.

Πιστεύω λοιπόν ότι, ας πηγαίνει καλά η Ελλάδα στον θεσμό αυτό και αν μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και από τις επιτροπές και από οτιδήποτε, θα γίνει».

«Εγώ για να στείλω τραγούδι στην Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί», απάντησε η Λίνα Νικολακοπούλου στο ερώτημα εάν στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα να στείλει τραγούδι της στον διαγωνισμό.

Ο Akylas ο οποίος βγήκε νικητής στο Sing for Greece θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη σκηνή της Βιέννης τον Μάιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
165
139
104
86
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει»
Η παρουσιάστρια του Alpha, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί με τον πρώην συνεργάτης της στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ
Η Κατερίνα Καινούργιου
Newsit logo
Newsit logo