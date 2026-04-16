Θανάσης Πάτρας: «H γυναίκα μου νόσησε με καρκίνο, ευχόμουν να είχε συμβεί σε εμένα»

Σε μια αποκάλυψη για την υγείας της γυναίκας του, έκανε σήμερα (16.04) ο Θανάσης Πάτρας στην εκπομπή «Happy Day», πως πέρυσι βρέθηκε καρκίνος στο νεφρό της.

Ο Θανάσης Πάτρας μίλησε για το δύσκολο Πάσχα που πέρασε πέρυσι εκείνος και η Κατερίνα Παγώνη. Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, αρχικά η σύζυγός του είχε ενοχλήσεις στα πλευρά της, κάνοντας στη συνέχεια μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες έδειξαν ότι υπήρχε καρκίνος. «Εννοείται μακάρι να τα είχα περάσει εγώ και φαντάζομαι το ίδιο σκέφτεται και η Τίνα. Πάντα όταν είσαι με τον άνθρωπό σου και τον βλέπεις να ταλαιπωρείται, προφανώς σκέφτεσαι ότι καλύτερα να το έχεις πάθει εσύ παρά εκείνος» απάντησε ο Θανάσης Πάτρας.

Το ζευγάρι πέρασε τις περσινές γιορτές του Πάσχα στην Καρδίτσα, με τον παρουσιαστή να εξηγεί πως επικρατούσε πολύ βαρύ κλίμα, καθώς στη συνέχεια η σύζυγός του θα έπρεπε να χειρουργηθεί.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε εκτενέστερα στην περιπέτεια υγείας της συζύγου του λέγοντας: «Η σύζυγός μου είχε μια περιπέτεια με κακοήθεια στο νεφρό. Πράγμα το οποίο πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, σε πολύ αρχικό στάδιο. Συνέβη έναν χρόνο πριν. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Καρδίτσα για το Πάσχα, και θα έκανε την επέμβαση ακριβώς μετά… Ήταν το πιο άσχημο και μαύρο Πάσχα.

Ήμασταν σε κατάθλιψη και ο ένας και ο άλλος. Είναι αυτό που λες, καλύτερα κάντο τώρα για να μη μπεις στη διαδικασία να το σκέφτεσαι, γιατί μετά δε μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας κάνανε τους καραγκιόζηδες. Ήμασταν σε μαύρο χάλι. Εννοείται ότι μας έφερε πιο κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες μαζί.

Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά, σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματα που έχω για τη γυναίκα μου, και το τι σημαίνει για μένα. Είμαι χαρούμενος που το βρήκαμε, το καταλάβαμε νωρίς και το ξεπεράσαμε…Το ανακάλυψε σε άσχετη κατάσταση, είχε έναν πόνο που θεωρητικά ήταν μυϊκός. Επέμενε να το ψάξει, μετά επέμενε και ο γιατρός, και τελικά…».

Επιπλέον, τις ευχές του στον Γιώργο Μυλωνάκη που υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου θέλησε να στείλει ο Θανάσης Πάτρας, και παράλληλα να εκφράσει τη συμπαράστασή του στη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου και τα παιδιά του.

«Εγώ θέλω να ευχηθώ να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης. Καλή δύναμη γενικώς σε αυτό το δεκαήμερο που απ’ ότι διαβάζω θα είναι δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό και στην Τίνα και στα παιδιά τους. Είναι ο τρόπος ζωής μας, στρες, στρες, στρες, κάποια στιγμή σκας».