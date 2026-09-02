Lifestyle

Σον Όνο Λένον και Σάρλοτ Κεμπ Μουλ έγιναν γονείς για πρώτη φορά: «Δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο» έγραψαν

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη γέννηση του γιου τους και άρχισε να δέχεται ευχές από φίλους και συνεργάτες
O Σον Όνο Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ
O Σον Όνο Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
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Ο Σον Όνο Λένον (Sean Ono Lennon), γιος του αείμνηστου θρύλου των Beatles Τζον Λένον (John Lennon), καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με την επί χρόνια σύντροφό του Σάρλοτ Κεμπ Μουλ (Charlotte Kemp Muhl).

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη γέννηση του γιου τους, ο οποίος είναι το πρώτο εγγόνι του εμβληματικού καλλιτέχνη με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε ο μουσικός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram και τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο όπου ο ίδιος και η σύντροφός του κρατούν αγκαλιά το μωρό.

Πολλοί καλλιτέχνες στη συνέχεια έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι στην ενότητα των σχολίων. Ο Σον μοιράστηκε ακόμη δύο εικόνες στο προσωπικό του λογαριασμό. Στη μία απεικονίζεται ο ίδιος να κρατά το νεογέννητο τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ στη δεύτερη φαίνεται η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Η μαμά του μωρού».

Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, ο Σον Λένον και η Σάρλοτ Κεμπ Μουλ η οποία είναι μουσικός και μοντέλο, είναι μαζί από το 2007. Γνωρίστηκαν στο Coachella το 2005 και έχουν συνεργαστεί σε πολλά μουσικά πρότζεκτ συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ο γιος του Τζον Λένον έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, πέντε μαζί με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο και τρία με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium.

Επιπλέον, έχει αναλάβει την παραγωγή σε αρκετά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και το «Lust for Life» της Λάνα Ντελ Ρέι (Lana Del Rey), που κυκλοφόρησε το 2017 και περιλαμβάνει το ντουέτο τους «Tomorrow Never Came».

«Ποτέ δεν ασχολήθηκα με τη μουσική επειδή ήμουν καλός σε αυτήν», είχε δηλώσει στο περιοδικό τον Νοέμβριο του 2024 ο Σον Λένον.

«Έχασα τον πατέρα μου και δεν ήξερα πώς να καλύψω αυτό το κενό. Το να μάθω να παίζω τα τραγούδια του στην κιθάρα ήταν ένας τρόπος να επεξεργαστώ την απώλεια με μια δραστηριότητα που με έκανε να νιώθω συνδεδεμένος μαζί του», εξήγησε.

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