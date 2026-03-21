Mάγια Χοκ: Από το «Stranger Things» στη νέα σειρά του Netflix, «The God of the Woods»

Η καλλονή κόρη του Ίθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν συνεχίζει τη συνεργασία της με το Netflix, Καθώς μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things», η Μάγια Χοκ θα πρωταγωνιστήσει σε ένα νέο φιλόδοξο project.

O λόγος για το δράμα, «The God of the Woods», που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Λιζ Μουρ. Η υπόθεση εξελίσσεται στα βουνά Άντιροντακ της Νέας Υόρκης και επιχειρεί να φέρει στο φως τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Van Laar. Η σειρά με πρωταγωνίστρια τη Μάγια Χοκ θα τα έχει όλα: κοινωνικές συγκρούσεις, αποκαλύψεις και μυστήριο.

Η ιστορία περιγράφεται γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από την οικογενειακή κατασκήνωση, ένα γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με μια παλαιότερη τραγωδία. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, ο πλούτος και η επιρροή των Van Laars καταρρέουν, αποκαλύπτοντας τις ολέθριες συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας.

Η όμορφη ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί την Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο γραφείο ποινικών ερευνών η οποία αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την εξαφάνιση του κοριτσιού. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν οι Neal H. Moritz και Pavun Shetty για λογαριασμό της Original Film, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Sony Pictures Television.

Παράλληλα, η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ιθαν Χοκ που κέρδισε τις εντυπώσεις ως Robin Buckley στο «Stranger Things», επιστρέφει δυναμικά μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Wishful Thinking» στο Φεστιβάλ SXSW.

Εν τω μεταξύ, η Μάγια Χοκ και ο τραγουδιστής Κρίστιαν Λι Χάτσον αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης φέτος την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στη Νέα Υόρκη.